Chelsea siegt 4:0 in Burnley - Havertz trifft doppelt

Der zum Verkauf stehende Club-Weltmeister FC Chelsea hat in der Premier League einen souveränen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte auswärts beim FC Burnley mit 4:0 (0:0).

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz traf innerhalb weniger Minuten zweimal für die Blues.

Nachdem sich Chelsea im Stadion Turf Moor in der ersten Hälfte schwergetan hatte, brauchte der Tabellendritte aus London nach der Halbzeitpause nur acht Minuten, um entscheidend davonzuziehen. Reece James (47. Minute) erzielte die Führung, bevor der seit Wochen formstarke Havertz (52./55.) mit seinem Doppelpack glänzte. Der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (69.) traf zum Endstand.

Obwohl es sportlich gut läuft, steht Chelsea vor einer ungewissen Zukunft. Am vergangenen Sonntag hatte der russische Eigentümer Roman Abramowitsch angekündigt, den Club nach fast 20 Jahren verkaufen zu wollen. Sein Schritt gilt als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und daraus drohende Sanktionen für den Milliardär in Großbritannien.

