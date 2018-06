Charts der iOS-Games: Die Welt ist im „Pokémon Go“-Fieber

nfocom) - Die digitale Spielewelt ist im „Pokémon Go“-Fieber. Anfang Juli ging die App an den Start. Seitdem verbreitet sich die virtuelle Monsterjagd weltweit rasend schnell. Kein Wunder also, dass es die kleinen niedlichen Monster auf Platz eins der meistgeladenen und kostenlosen iOS-Apps geschafft haben.

Gekauft wird derzeit gerne „Day of the Tentacle“. Das Zeichentrick-Puzzle-Spiel rund um ein lila Monstertentakel mit Weltherrschaftsambitionen ist für knapp fünf Euro verfügbar. Die Neuauflage ist in englischer Originalsprache oder Deutsch zu haben und spielt ebenfalls in den Charts ganz oben mit.

Eigentlich ein Brettspielklassiker, doch inzwischen auch als App beliebt, ist „Das verrückte Labyrinth“. Die Spieler müssen ständig Labyrinthe verschieben, durchlaufen und so an versteckte Schätze kommen. Das Ganze funktioniert auf drei Ebenen: Brettspiel, Puzzle und Zeit-Duell.

Um geraubte Goldbarren geht es in „Talking Tom Gold“. Ziel ist es, einem überaus freundlichen Kater beim Einsammeln der Blinkersteine zu helfen. Natürlich gibt es dabei jede Menge Hindernisse.

Meistgekaufte iPhone-Games

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Day of the Tentacle RemasteredDouble Fine Productions, Inc.4,992Minecraft: Pocket EditionMojang6,993Neo MonstersNTT Resonant Inc.0,994MONOPOLY GameElectronic Arts0,995Plague Inc.Ndemic Creations0,996klockiMaciej Targoni0,997Hitman: SniperSQUARE ENIX INC0,998Bloons TD 5Ninja Kiwi2,999Geometry DashRobTop Games AB1,9910Tiny Wings

Andreas Illiger

0,99

Meistgeladene iPhone-Games

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Pokémon GONiantic, Inc.kostenlos2Dictator: EmergenceTigridokostenlos3Rolling SkyCheetah Technology Corporation Limitedkostenlos4CSR Racing 2NaturalMotionkostenlos5slither.ioSteve Howsekostenlos6Buddyman RunDreamSkykostenlos7Talking Tom Gold RunOutfit7 Limitedkostenlos8Alliance Wars: World DominationMindstorm Studioskostenlos9StackKetchappkostenlos10NBA LIVE Mobile

Electronic Arts

kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Day of the Tentacle RemasteredDouble Fine Productions, Inc.4,992Minecraft: Pocket EditionMojang6,993Das verrückte Labyrinth HDRavensburger Digital GmbH4,994klockiMaciej Targoni0,995Mystery Case Files: Ravenhearst Erwacht - Ein Wimmelbildabenteuer (Full)Big Fish Games, Inc6,996Ravensburger PuzzleRavensburger Digital GmbH2,997The Room ThreeFireproof Games4,998Scotland YardRavensburger Digital GmbH4,999Farming Simulator 16GIANTS Software GmbH4,9910The Room

Fireproof Games

0,99

Meistgeladene iPad-Games

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Pokémon GONiantic, Inc.kostenlos2Farm Heroes Super SagaKingkostenlos3Talking Tom Gold RunOutfit7 Limitedkostenlos4slither.ioSteve Howsekostenlos5CSR Racing 2NaturalMotionkostenlos6Buddyman RunDreamSkykostenlos7NBA LIVE MobileElectronic Artskostenlos8LEGO City My City 2LEGO Systems, Inckostenlos9Super Sharp1Button SARLkostenlos10Rolling SkyCheetah Technology Corporation Limitedkostenlos