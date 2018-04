Charles Leimer & Steps of Spirit spielen im Schwarzen Hasen

Charles Leimer & Steps of Spirit gastieren am Freitag, 13. April, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Beutelsau. Mit einer Mischung aus Jazz, Funk und Soul spielt die Münchener Band laut Ankündigung nationalen und internationalen Bühnen. Die fünf Jazzgefährten überzeugen durch stilistische Vielseitigkeit und spontane Interaktion. Elemente von Funk, Soul und Groove wechseln sich ab mit ethnischen Klangbildern, Balladen, Up-Tempo-Stücken und freien Improvisationen, heit es in der Mitteilung weiter. Mehr Infos gibt es unter www.charlesleimer.de. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen unter Telefon 07522 / 3789. Foto: Karin Rasch