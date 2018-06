Charité-Chef bestätigt Timoschenko-Behandlung in Charkow

Kiew (dpa) - Der Chef der Berliner Charité, Karl Max Einhäupl, hat bestätigt, dass sich Julia Timoschenko in der Ukraine behandeln lassen will. Die deutschen und ukrainischen Ärzte hätten sich heute mit Frau Timoschenko getroffen und mit ihr ausführlich gesprochen, teilte Einhäupl nach Angaben ukrainischer Medien in Charkow mit. Behandlungsbeginn solle am 8. Mai in Charkow sein. Die ukrainischen Behörden schließen eine Zwangsernährung der inhaftierten früheren Regierungschefin wegen ihres Hungerstreiks nicht aus.