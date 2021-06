Chapuisat: Schweiz hat „Chance, Geschichte zu schreiben“

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem tödlichen Sturz kam es am Freitag kurz vor 17 Uhr am Talbach in Meßkirch.

Ein 85-jähriger Fußgänger war dort mit seinem Rollator auf dem Gehweg unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung so unglücklich stürzte, dass er in dem neben dem Gehweg befindlichen Bach zum Liegen kam und dort verstarb.