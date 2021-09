Chansonnier singt Udo Jürgens

Das Wimsen-Festival geht am 17. September weiter mit dem Berliner Chansonnier Karl Neukauf. Seine tiefe Stimme hat keine Ähnlichkeit mit dem Original. Begleitet wird er von Ilka Posin. Ihre Arrangements geben Einblick in die Lieder, die Udo Jürgens selbst am wichtigsten waren. Lieder, die musikalische und poetische Tiefe beinhalten. „Lieb Vaterland“, „Die Leute“ oder „Wenn der letzte Vorhang fällt, zeigen Udo Jürgens als feinen Gesellschaftskritiker, behutsam Mahnenden. Aber auch die großen Hits wie „Griechischer Wein“ oder „Ich war noch niemals in New York“ zeigen ihn als sensiblen und brillanten Geschichtenerzähler, der er war.

Mit einem tieferen Blick auf die Ausdeutung der Texte, gewinnen die Lieder an harmonischer Strahlkraft, die wertvollen, teils nachdenklichen Inhalte werden weder durch liebliche Streichorchester noch sonst partytauglich aufgepoppt. Es erwartet die Zuhörer ein spannungsreicher, interessanter Abend, mit Liedern die die Menschen schon oft begleitet haben, dieses Mal in einer ganz neuen Interpretation.

Ticketverkauf über die Homepage https://www.wimsen-kulturmuehle.de/c/shop oder telefonische Reservierung für die Abendkasse unter 07121/302-210. Einlass ohne Ticket oder Reservierung ist nicht möglich, da nur eine begrenzte Menge Plätze zur Verfügung stehen. Nachweis für 3g (geimpft, genesen oder getestet) wird benötigt. In der Mühle gilt bis zum Sitzplatz Maskenpflicht. Ticketpreis 25 Euro.