Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City antreten. Das Duell mit dem Tabellenführer der englischen Premier League wurde am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon ausgelost.

