Chöre wollen einen Fokus auf die Jugendarbeit legen

Bei einem Chorleiter- und Vorständetreffen in Haigerloch hat sich der Chorverband Zollernalb mit der Frage beschäftigt, wie er sich für die Zukunft aufstellen will. Themen wie Stimmbildung, Stimmfortbildung, eine Chorleiterbörse und die Mitgliedergewinnung sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Den Fokus wollen die Sänger allerdings klar auf die Jugendarbeit legen.

Dem Chorverband Zollernalb gehören knapp 80 Vereine und mehr als 100 Chöre an. Deren Zusammenarbeit soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Auch eine stetige Modernisierung hat sich der Verband auf die Fahnen geschrieben. Das nächste große Ziel, auf das die Sänger hinarbeiten, ist die Gartenschau 2023 in Balingen. Bei dieser Gelegenheit wollen sich die Chöre des Chorverbands entsprechend präsentieren. Der stellvertretende Verbandspräsident Walter Heilig, der eine Präsentation unter dem Motto „Balingen singt, Balingen swingt und Balingen blüht und lebt“ zeigte, forderte die Teilnehmer des Treffens dazu auf, sich bereits jetzt Gedanken zur Präsentation bei der Gartenschau zu machen.

In Haigerloch blickten die Chorleiter und Vereinsvorsitzenden auch auf bisherige Erfolge zurück. So sprach Verbandspräsident Michael A.C. Ashcroft unter anderem über den anderthalbstündigen Film „Die Stimmen der Zollernalb“, den er als Jahrhundertprojekt für den Verband bezeichnete.

Walter Heilig nannte die Initiierung der Zeitschrift „Die Stimme“ als ein weiteres Projekt: Mit einer ersten Auflage von mehr als 10 000 Exemplaren waren in dieser zum Start alle Vereine vorgestellt worden, die dem Chorverband angehören. Einen weiteren Meilenstein sah Heilig im Kooperationsvertrag mit dem Blasmusik-Kreisverband Zollernalb. Anlässlich der Gartenschau im Sommer 2013 in Sigmaringen war dem Chorverband die große Bühne zur Verfügung gestellt worden, damit sich die Sänger dort präsentieren konnten.

Fast die Hälfte aller Chorleiter und die Hälfte aller Vorsitzenden waren zum gemeinsamen Treffen in Haigerloch gekommen. Eine ähnliche Veranstaltung soll bereits im Herbst dieses Jahres stattfinden.