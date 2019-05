CDU verliert, Grüne gewinnen in Gemeinden rund um Wangen

Auch in Achberg, Argenbühl, Hergatz und Kißlegg zeichnet sich bei der Europawahl 2019 der deutschlandweite Trend ab: Die CDU bleibt zwar die stärkste Partei, verliert aber deutlich Stimmen. Auch die SPD schrumpft teilweise stark. Die Grünen legen dagegen teils genauso deutlich dazu. Die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden:

Achberg

In Achberg gingen besonders viele Bürger an die Wahlurne: 71,9 Prozent beträgt die Wahlbeteiligung, was Bürgermeister Johannes Aschauer am Sonntagabend „erstaunte und freute zugleich“. Die CDU sank in Achberg von 44,2 Prozent bei der letzten Europawahl 2014 auf jetzt 32,4 Prozent. Auch die SPD verliert 6,1 Prozent der Stimmen und landet bei 7,4 Prozent. Die Grünen machten dagegen einen Sprung um zehn Prozent, von 17,8 im Jahr 2014 auf 27,4 Prozent. Die AfD gewann leicht dazu, nämlich 1,7 Prozent, und kommt auf 5,4 Prozent. Die FDP legte ebenfalls leicht zu und stieg von 2,5 auf 4,7 Prozent. Die Freien Wähler, die sich in den Grafiken unter sonstige Parteien verbergen, legten in Achberg sehr deutlich zu und kommen auf 7,4 Prozent, im Vergleich zu 3,3 Prozent im Jahr 2014.

Argenbühl

In Argenbühl war die Wahlbeteiligung ebenfalls hoch: Sie liegt bei 70,2 Prozent. Die CDU fährt in Argenbühl zwar ebenfalls die meisten Stimmen ein, verliert aber im Vergleich zur Eurowahl 2014 knapp elf Prozent und landet bei 43,6 Prozent. Deutlich zu nehmen dagegen die Grünen: 9,9 Prozent gewinnen sie im Vergleich zu 2014 und erhalten 23,3 Prozent. Besonders stark schnitten die Grünen unter Briefwählern ab: Hier liegt ihr Anteil bei 27,5 Prozent. Die SPD verliert leicht und landet bei 6,6 Prozent. Die AfD gewinnt dagegen 1,6 Prozent im Vergleich zu 2014 dazu und kommt auf 5,4 Prozent, was knapp der Hälfte der Prozentpunkte entspricht, die die AfD deutschlandweit erreichte. Auch die FDP gewinnt leicht im Vergleich zu 2014 und landet bei 3,8 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 2,4 Prozent. Die Freien Wähler kommen in Argenbühl auf 4,6 Prozent.

Kißlegg

Die CDU verliert auch in Kißlegg stark – nämlich etwas mehr als zwölf Prozent im Vergleich zur Europawahl 2014 und landet bei 38,4 Prozent. Auch die SPD verliert im Vergleich zu 2014 rund fünf Prozent und landet bei 9,3 Prozent. Die Grünen legen dagegen im Vergleich zu 2014 um fast elf Prozent zu: 24,4 Prozent wählten Grün. Auch die AfD gewinnt leicht, nämlich 2,6 Prozent im Vergleich zu 2014, und landet bei 7,1 Prozent der Stimmen. Auch die FDP und die Freien Wählern gewinnen jeweils leicht dazu und kommen beide auf 3,9 Prozent der Stimmen. Ebenfalls eine kleine Steigerung gibt es bei der ÖDP, die 0,6 Prozent dazugewinnt und bei 3,6 Prozent landet. Die Wahlbeteiligung in Kißlegg lag bei 67,9 Prozent und damit deutlich höher als bei der letzten Europawahl mit 56,5 Prozent.

Hergatz

Die bayerische CSU stürzt in Hergatz nicht ganz so weit ab, wie ihre Schwesterpartei CDU in den anderen, baden-württembergischen Gemeinden. Sie verliert knapp vier Prozent und kommt auf 35,9 Prozent. Die SPD verliert in Hergatz dagegen deutlicher und schrumpft knapp um die Hälfte von 11,1 Prozent auf 5,5 Prozent. Dem deutschlandweiten Trend folgend gewinnen auch die Grünen in Hergatz dazu und kommen auf 27,9 Prozent im Vergleich zu 18,9 Prozent im Jahr 2014. Die AfD sinkt leicht um 0,5 Prozent und kommt auf 6,3 Prozent. Die Freien Wähler halten ihre Prozentzahl von 7,7 exakt.

Amtzell

Das Ergebnis aus Amtzell lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Näheres in der Dienstagsausgabe.