CDU veranstaltet Gewinnspiel am Bärenplatz

Tettnang (sz) - Bundestagskandidat Volker Mayer-Lay und der Landtagsabgeordnete August Schuler waren laut CDU-Mitteilung bei einer CDU-Gewinnspielveranstaltung am Tettnanger Bärenplatz gefragte Gesprächsteilnehmer. Volker Mayer-Lay betonte, wie wichtig es sei, für gute Infrastruktur, für Aufschwung in Mittelstand und Wirtschaft und für Unterstützung der Landwirtschaft zu wählen und gleichzeitig den Klimaschutz im Auge zu behalten. „Dieses Augenmaß werden die Wählerinnen und Wähler nur mit der Union und hier in der Bodenseeregion nur mit mir als Abgeordneten bekommen“, sagtete der Bundestagkandidat. Beim Gewinnspiel machten knapp 70 Personen mit. Am Mittag wurden im Gasthaus Traube von Mark und Marian drei glückliche Gewinner gezogen. Über einen traditionellen „Hochprozentigen“ dürfen sich freuen: Manfred Boos (der ihn mit den Stammtischbrüdern teilen will) und Edmund Bichelmayer aus Tettnang. Außerdem Harald Arnold aus Burlafingen, der mit seiner Frau in Bad Hütten Urlaub macht und für einen politischen Gedankenaustausch auf dem Städtlesmarkt einen Stopp am Infostand eingelegt hatte. Foto: CDU