CDU Langnau/Laimnau freut sich über 15 neue Mitglieder

Neuwahlen und Rechenschaftsberichte haben die Tagesordnung der Hauptversammlung des CDU Ortsverband Langnau/ Laimnau im Gasthaus „Traube“ in Wielandsweiler bestimmt. Zuvor in den Abend gestartet waren die Christdemokraten mit einer Maiandacht an der Marienkapelle bei der Dekan Reinhard Hangst in einer eindrucksvollen Predigt den Beatles-Klassiker „Let it be“ in Bezug auf den menschlichen Alltag setzte.

CDU-Ortsvorsitzender Manfred Ehrle begrüßte die Mitglieder und Gäste und freute sich in seinem Rückblick über die zahlreichen Aktivitäten in den vergangenen beiden Jahren, heißt es in der Pressemitteilung der Christdemokraten. Ein „gutes Zeichen“ sei demnach, dass der Ortsverband in diesem Zeitraum 15 neue Menschen aufnehmen konnte und nun insgesamt 73 Mitglieder angewachsen sei. Kommunalpolitische Akzente habe die CDU mit dem Bau der Hängebrücke am bisherigen Standort und der Offenhaltung der „B 467 alt“ erkannt.

Schatzmeister Helmut Schmid lieferte trotz der vielen Aktivitäten einen ausgewogenen Kassenbericht ab, der ihm die einstimmige Entlastung bescherte. Das Thema Dieselfahrverbote griff Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay auf und meinte, dass hier Umweltlobbyisten gegen die Automobilindustrie agierten. Er sprach sich dafür aus, dass die Grenzwerte neu überprüft würden und versicherte, dass die CDU nach wie vor zum deutschen Dieselfahrzeug stehe. „Wir werden auch seitens der Landtagsfraktion alles dafür tun, dass es keine Fahrverbote gibt“, konstatierte Landtagsabgeordneter August Schuler.

Bei den Neuwahlen des gesamten Vorstands gab es wenig Überraschungen: Manfred Ehrle wurde in geheimer Wahl einstimmig für weitere zwei Jahre zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist Carina Ruetz und als Schatzmeister wurde Helmut Schmid ohne Gegenstimme bestätigt. Als Schriftführerin schreibt Josefine Birk das Protokoll und das neu geschaffene Amt des Internetreferenten übernimmt Tobias Heiß.

Wegen der gestiegenen Mitgliederzahlen wurde entschieden, die Anzahl der Beisitzer von bisher acht auf zehn zu erhöhen. Diese sind: Reinhard Birk, Peter Dorn sen., Georg Eisele, Ursula Gierer, Torsten Mauch, Claudio Meichle, Stephan Richter, Cordula Sorg, Cornelia Steuer und Harald Ulrich. Per Akklamation wurden Siegfried Brugger und August Lanz zu Kassenprüfern bestellt.

Abschließend dankte Manfred Ehrle für das Vertrauen und beschloss die Sitzung – allerdings nicht, ohne kurz die Kommunalwahl 2019 zu erwähnen.