Das Schlachtfest bleibt aus - Kommentar zum Landesparteitag der CDU

Wenn es Streit in der Familie gibt, macht man die Fenster zu. Mit diesen Worten hat der Landesvorsitzende Thomas Strobl beim Parteitag vor zwei Jahren in Weingarten seine CDU dazu aufgefordert, internen Streit nicht nach außen zu tragen. Der Parteitag der Südwest-CDU in Mannheim zeigt: Die Unionsmitglieder scheinen eine Familie nach Strobl Vorstellung zu sein, wenn auch eine zerrissene.

Nicht einer der fast 300 Delegierten hat am Samstag die Gelegenheit zur Aussprache genutzt – am Ende eines Jahres, an dem die Union bei Wahlen im Land und auch im Bund in unvorstellbare Tiefen abgestürzt ist. Das Stillhalten mag daran liegen, dass sich die Unzufriedenen bereits in Bezirks- und Kreisversammlungen deutlich Luft gemacht haben.

Vielleicht auch daran, dass die Tagungsleitung vom Tagesordnungspunkt Aussprache zügig zum nächsten wechselte. Vielleicht reichte es den meisten aber auch, Strobl die Unterstützung zu verweigern. Gerade einmal zwei Drittel der Delegierten stimmten für ihn, und das, obwohl er sich als einziger Kandidat um den Landesvorsitz beworben hatte.

Thomas Strobls Schlachtfest ist damit ausgeblieben. Verbale Angriffe und Schuldzuweisungen musste er nicht aushalten. Leider blieb so aber auch eine öffentliche Debatte darüber aus, wie sich die CDU im Land für die Zukunft inhaltlich aufstellen will, auf welche Themen sie setzen möchte. Dass die Partei hier dringenden Handlungsbedarf hat, hat sie selbst verstanden. Vor allem junge Wähler und Frauen kann die CDU kaum erreichen. Ein Signal des Aufbruchs, das vom Parteitag in Mannheim ausgehen sollte, blieb so jedenfalls aus.