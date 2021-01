CDU-Kandidatin Emerich: Land soll Menschen zur Impfung anschreiben

Der Impf-Start ist erfolgt und die Impfung der Risikogruppe, der über 80-jährigen sowie der Ärzte und Pfleger aus dem Gesundheitswesen hat begonnen. Noch in seiner Neujahrsansprache habe Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen) an die Bürger appelliert, sich impfen zu lassen. Doch anders als andere Bundesländer, wie beispielsweise Bayern, Bremen oder Berlin, werden in Baden-Württemberg die Bürger nicht automatisch über ihre mögliche Impfung informiert und angeschrieben, kritisiert Dominique Emerich, CDU-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Bodensee: „Durch dieses Verfahren sind die Bürger auf sich allein gestellt. Es ist gerade für die Generation über 80 Jahren definitiv praxisfern und schlechthin zu kompliziert, sich selbst über eine Webseite, eine App oder die völlig überlastete Hotline, um einen Termin zu bemühen.“ Hier sei die ältere Generation auf die Hilfe von Angehörigen angewiesen, die aber nicht allen zur Verfügung stünden.

Dominique Emerich will laut einer Pressemitteilung keine Impfpflicht, fordert vom grünen Landessozialminister „Manne“ Lucha aber eine bessere Informationspolitik. „Es sollten alle, denen jetzt eine Impfung zusteht, automatisch per Brief angeschrieben werden“, schreibt sie. Denn es müsse im Interesse der gesamten Gesellschaft sein, dass sich möglichst viele impfen lassen, wofür der Aufwand mölichst gering sein müsse, so Emerich.