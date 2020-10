CDU Ellwangen lernt, woran Insekten sich laben

Hariolf Löffelad, der frühere Nabu-Vorsitzende in Ellwangen, hat seinen Garten für eine Informationsveranstaltung zum Thema „Biodiversität“ der CDU-Ellwangen geöffnet. „Man kann nur schützen, was man kennt“, fasste Löffelad sein Engagement zusammen. Er möchte Zusammenhänge darstellen, um ein Bewusstsein für Artenvielfalt und ihre Bedingungen zu schaffen.

Coronakonform mit Abstand begrüßte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Ahrendt zahlreiche CDU-Mitglieder und CDU-Gemeinde- und Ortschaftsräte – darunter den CDU-Fraktionsvorsitzenden Armin Burger, die Ortsvorsteherin Johanna Fuchs sowie den Landtagsabgeordneten Winfried Mack.

Der zentrale Rat von Hariolf Löffelad lautet: „Wir müssen darauf achten, dass das ganze Jahr etwas im Garten blüht, um so die Nahrungsversorgung der Insekten zu sichern. Pflanzen, die für Insekten nützlich sind, erfüllen zwei Bedingungen: Sie liefern Nektar als Nahrung und Pollen für die Aufzucht der Brut. Einzelne Insekten brauchen bestimmte Pflanzen, weil nur diese die entsprechenden Pollenarten für die Insekten liefern.“

Für den Ziergarten seien besonders geeignet: Astern, Prachtkerze, Muskateller Salbei, Lavendel, Kupfer-Felsenbirne, Krokusse, Wildtulpen, Traubenhyazinthen, Winterlinge und Storchschnabel.

Löffelad hat auch eine klare Botschaft bei Blühmischungen, die in jüngster Zeit gerade als Nahrungsquellen für Wildbienen an Beliebtheit gewonnen haben. Hier müsse darauf geachtet werden, dass vorwiegend einheimische Blumensorten wie beispielsweise Kornblumen, Kamille und Klatschmohn darin enthalten sind. Denn die Insekten und Pflanzen haben sich in den vergangenen Jahrtausenden miteinander entwickelt und passen daher auch zusammen. „Exotische Pflanzen sehen häufig schön aus, können von den einheimischen Insekten aber nicht als Nahrungsquelle verwendet werden“, so Löffelad. Die Karthäusernelke hingegen sei eine sehr alte Pflanze, von der die meisten Insekten profitieren könnten, ebenso von Johanniskraut und Wegwarte.

Dieser Hinweis gelte auch für den Ziergarten: „Einheimische Glockenblumen sind für Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und Insekten wertvoller als der exotische Rhododendron“, so Löffelad.

Insekten brauchen vielfältige Lebensräume. Löffelad zeigte in seinem Garten verschiedene Naturmodule wie ein „Sandarium“ – also einen künstlich angelegten Sandboden, der für rund 470 verschiedene Wildbienenarten der richtige Lebensraum ist. Dahingegen biete ein Insektenhotel nur die richtige Umgebung für rund 30 Wildbienenarten.

Eidechsen und Schmetterlingsraupen fühlen sich in einem Steinplattenhaufen wohl. Wertvolles Totholz wie beispielsweise Eiche dient nach sieben Jahren als Lebensraum für besondere Käferarten wie den Hirschkäfer oder verschiedene Pilzarten. Ein Reisighaufen mit Steinplatten, Laub und Reisig bietet das ideale Umfeld für Zitronenfalter und Igel. Nistkästen für verschiedene Vogelarten runden einen nachhaltigen Garten ab.

Landtagsabgeordneter Winfried Mack erläuterte in der Diskussion die Biodiversitätsstrategie des Landes Baden-Württemberg. Hier sei das Bewusstsein in den vergangenen Jahren stark gestiegen, so würden beispielsweise die Randstreifen an Bundes- und Landesstraßen nur noch zweimal im Jahr gemäht, um hier Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten zu bieten. Er wies auch auf die Landesgartenschau in Ellwangen 2026 hin, die ebenfalls das Thema Biodiversität als Leitthema habe: „Wir wollen eine moderne, zukunftsweisende Gartenschau machen, die einen starken Beitrag zur Artenvielfalt leistet“, so Mack.