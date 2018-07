CDU/CSU-Führungsgremien für Wehrpflicht-Aussetzung

Berlin (dpa) - Die Führungsgremien von CDU und CSU haben sich klar hinter eine Aussetzung der Wehrpflicht gestellt. Bei einer gemeinsamen Sitzung der Präsidien beider Parteien in Berlin gab es nur Unterstützung für die entsprechenden Pläne von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Damit ist so gut wie sicher, dass künftig erstmals seit 53 Jahren keine jungen Männer mehr zur Bundeswehr eingezogen werden. An einer gemeinsamen Empfehlung für die Parteitage wurde am Abend noch gefeilt.