CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wird Verteidigungsministerin

Tausende Besucher haben am Dienstagmorgen in der Altstadt den Historischen Festzug des Biberacher Schützenfests erlebt.

Unter ihnen waren auch Sybille Glatz und Mesale Tolu, die derzeit ihr Volontariat bei der „Schwäbischen Zeitung Biberach“ absolvieren.

Beide kannten das Schützenfest bisher nur vom Hörensagen und auch den Historischen Festzug haben sie am Dienstag zum ersten Mal erlebt.

Nachfolgend schildern sie in ihren eigenen Worten, was sie dabei beeindruckt hat und was ihnen aufgefallen ist.