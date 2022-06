Caserne Open Air mit Milky Chance

Friedrichshafen (sz) - 25-mal Platin: Milky Chance sind Weltstars und live als Headliner beim Caserne Open Air am Samstag, 2. Juli, in Friedrichshafen zu erleben. „Ein Tag – Fünf Konzerte“ lautet das Motto des Events. Denn auf der Innenhofbühne des Kulturhauses Caserne werden an diesem Tag ab 16.30 Uhr auch Luna, Nina Chuba, Bruckner und Julia Scheeser zu hören sein. Die Schwäbische Zeitung verlost dreimal zwei Karten für den Abend.

Caserne-Team und Euforia Live machen es möglich: Milky Chance kommen am Samstag, 2. Juli, zu ihrer einzigen Show in Süddeutschland nach Friedrichshafen und konzertieren imInnenhof des Kulturhauses. Mit dabei haben sie ihre neueste Single „Synchronize“.

Ebenfalls an diesem Tag zu erleben ist Nina Chuba. Mit „Average“ und „Power“ hat sie in zwölf Monaten gleich zwei EPs veröffentlicht.

Die Singer-Songwriterin Luna steht für einen eignen Style, eine träumerische und kraftvolle Stimme, sowie selbstgeschriebene Songs. „Echt, ehrlich, basic“, so beschreibt sich die junge Ausnahme- Künstlerin selbst. Von Garagenkonzerten über Bands hin zu ersten Features und erfolgreichen Veröffentlichungen, Luna geht ihren Weg.

Auch das Duo Bruckner meldet sich zurück. „FUJI“ heißt die neue Nummer, die Sehnsüchte nach Nächten voller Hingabe und Exzessen weckt. Das Duo verbindet Zeitgeist und zeitlos, Indiepop und Rap-Flows, Autotune und Akustik-Balladen, Gitarren und 808s.

Die junge Künstlerin Julia Scheeser serviert eine Sammlung persönlicher und mit Liebe zum Detail produzierter Deutschpop-Songs, die sich den Themen einer Mittzwanzigerin stellen.

Für das Konzert verlost die „Schwäbische Zeitung“ dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 28. Juni, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379/886115 an und nennt das Lösungswort „Caserne“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis