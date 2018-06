Cascada-Sängerin Horler will beim ESC nicht enttäuschen

Hamburg (dpa) - Cascada-Frontfrau Natalie Horler gibt sich vor ihrem Auftritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest bescheiden. Nachdem ihr in der NDR-TV-Sendung „Das!“ in Hamburg ein gutes Abschneiden prophezeit wurde, meinte sie: Sie habe nur die absolute Hoffnung, nicht in den unteren Plätzen zu landen. Die Band Cascada geht am 18. Mai in Malmö mit dem Song „Glorious“ an den Start. Obwohl sie rund 150 Auftritte im Jahr absolviere, sei sie vor jedem Gang auf die Bühne nervös. Der bevorstehende Auftritt beim ESC habe sie schon ein paar Mal nachts aufwachen lassen, so die Sängerin.