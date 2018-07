Carrie ruft, die Frauen kommen

500 Frauen, drei Kinos, ein Film. Die Preview von Sex and the City 2 hat am vergangenen Mittwoch auf dem Programm im Scala-Kino gestanden – und viele Frauen waren dem Lockruf von Carrie Bradshaw gefolgt.

Wenn Carrie, Miranda, Charlotte und Samantha rufen, um in 146 Minuten über Schuhe, Männer, Sex, Ehe und Familie zu plaudern, werden sie gerne von ihren weiblichen Anhängerinnen erhört. So auch Mittwochabend, als die Preview des zweiten Films rund um das New Yorker Frauenquartett auf dem Programm des Scala-Kinos stand.

Ladies only hieß es von 19.15 Uhr an; und diese, in Scharen und jeden Alters gekommen, wurden stilecht mit Prosecco-Fläschchen begrüßt. Aufgrund des Andrangs, Scala-Theaterleiter Ralph Hauptmann sprach von 500 Damen, wurde Sex and the City 2 in drei Kinos gezeigt. Fast gleichzeitig, denn da es nur eine Filmrolle gab, erschien der Film in Kino drei mit eineinhalb Sekunden Verzögerung; was die Verzückung der meisten Besucherinnen aber keinesfalls dämpfte.

Bevor es, nach mehr als einer Stunde Wartezeit, die etwas auf die Stimmung drückte, losging, konnten mehrere Frauen jubeln: sie hatten Preise bei der Verlosung gewonnen. Als Hauptpreis stand eine Wochenende in einer westeuropäischen Metropole als Gewinn bereit.

Ein bisschen wie Vogue-Kolumnistin Bradshaw oder Staranwältin Miranda konnte sich eine Gruppe Damen fühlen, die in weißer Stretch-Limousine von ihrem Chauffeur vor dem Kino vorgefahren wurde. Sie hatten im Vorfeld ein VIP-Paket gewonnen und konnten die Preview als besondere Gäste genießen. (kp)