Carrasco sieht eingespielte Belgier im Vorteil

Belgiens Flügelspieler Yannick Carrasco sieht sein Nationalteam vor der anstehenden Fußball-EM in einer sehr guten Ausgangslage.

„Wir können etwas Großes schaffen. Wir spielen seit vielen Jahren in dieser Besetzung zusammen, das ist sehr positiv“, sagte der 27 Jahre alte Profi von Atlético Madrid im belgischen Trainingscamp in Tubize. Es gehe „ums Kollektiv und nicht um Einzelne“, fügte Carrasco auf eine Nachfrage zur Konkurrenz um die beiden Hazard-Brüder Eden und Thorgan an.

Carrasco und die Hazard-Brüder konkurrieren in der Offensive von Nationalcoach Roberto Martínez um die Stammplätze. Mitfavorit Belgien tritt am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) erstmals bei dem paneuropäischen Turnier an, zum Auftakt geht es in St. Petersburg gegen den WM-Viertelfinalisten Russland.

Ob der in den vergangenen Jahren anfällige Kapitän Eden Hazard, Spielmacher Kevin De Bruyne (Gesichtsoperation) und Dortmunds Axel Witsel (Comeback nach Achillessehnenriss) direkt auflaufen, ist noch offen.

