Carolin Dietz ist Unternehmerin des Jahres

Auf dem diesjährigen Deutschen Landfrauentag, der am 05. Juli in Fulda stattfand, wurde Carolin Dietz mit dem Preis „Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet und damit eine von drei Preisträgerinnen. Dietz ist Mitglied des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern. Juliane Vees hielt die Laudatio in ihrer Funktion als 1. Vizepräsidentin des Deutschen Landfrauenverbands – ist sie zugleich auch Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern. Mit Carolin Dietz erhielt bereits zum dritten Mal eine Landfrau aus dem Verbandsgebiet Württemberg-Hohenzollern diese Auszeichnung.

Der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern setzt sich für die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der Frauen im ländlichen Raum ein. Über das Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen ist er anerkannter Träger der ländlichen Erwachsenenbildung. Auch Carolin Dietz hat in den vergangenen Jahren an Fortbildungen des Bildungs- und Sozialwerks der Landfrauen teilgenommen, die teilweise über die Fördermaßnahme „Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum“ (IMF) bezuschusst werden. Hier zeige sich deutlich, wie wichtig Qualifizierungen, wie beispielweise „Existenzgründung im ländlichen Raum“ oder „Social-Media- und Online-Marketing“ für Frauen, seien, heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes: „Diese Auszeichnung, die nun schon zum dritten Mal einer Landfrau aus Württemberg-Hohenzollern zuteilwurde, ist ein wichtiger Impuls für Existenzgründerinnen oder jene, die es werden wollen.“

Als junge Unternehmerin betreibt Carolin Dietz mit ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Winterlingen-Harthausen im Kreisverband Zollernalb. Der Bio-Bauernhof beherbergt heute 80 Milchziegen, nachdem vor über zehn Jahren mit gerade mal zwei Ziegen alles seinen Anfang nahm. Nach dem Umbau des elterlichen Betriebs umfasst der Hof heute einen neuen, komfortablen Ziegenstall, eine Hofkäserei und einen Bio-Hofladen. Regionalität und Nachhaltigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle: Ein Teil des Stroms wird durch Sonnenkollektoren auf dem Ziegenstall erzeugt, das Futter für die Ziegen wird selbst produziert und der Bio-Käse wird ausschließlich aus eigener Milch hergestellt.

Laut dem Urteil der diesjährigen Jury des Deutschen Landfrauenverbands zeige Carolin Dietz, wie die komplette Umstellung eines landwirtschaftlichen Betriebs erfolgreich umgesetzt werden könne: „Die Spezialisierung auf biologische Ziegenhaltung und hofeigene Verarbeitung und Vermarktung von Ziegenprodukten ist heute der Erfolgsfaktor.“ Die Jury sagte über alle drei Gewinnerinnen: „Die Gewinnerinnen haben eines gemeinsam: Sie leiten vielfältig aufgestellte und nachhaltig ausgerichtete Betriebe und betreiben dabei intensive Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft. Das macht ihre Arbeit besonders wertvoll für Branche und Gesellschaft.“