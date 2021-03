Carola Merk-Rudolph (SPD): Bei Gesundheit und Pflege muss der Mensch im Mittelpunkt stehen

Manche Kandidaten sind alte Bekannte, andere noch nicht jedem potenziellen Wähler geläufig. Deshalb hat es sich Schwäbische.de zur Aufgabe gemacht, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Wer steht für welche Ziele, was sind persönliche Überzeugungen und wie tickt der jeweilige Kandidat persönlich? Schwäbische.de fragt, Justin Niebius antwortet.

Welche politischen Ziele wollen Sie nach der Wahl angehen?

Mehr Kompetenz und Planbarkeit in die Bildungspolitik bringen, Abschaffung von Kitagebühren. Bei der Gesundheit und Pflege den Menschen in den Mittelpunkt stellen, nicht den Gewinn. Mehr bezahlbaren Wohnraum, besseren Klimaschutz und Mobilität. Investitionen in moderne Arbeitsplätze.

Was läuft im Land gut und warum?

Nirgendwo in Deutschland sind so viele Menschen ehrenamtlich tätig, wie bei uns. Die Bereitschaft, sich für andere zu engagieren ist eine wichtige Grundlage unserer Demokratie. Gemeinden, Vereine und karitative Einrichtungen können nur mit ehrenamtlich Engagierten ihre Aufgaben vollständig wahrnehmen.

Was läuft im Land falsch und warum?

Das allgemeine Corona-Krisenmanagement, aber vor allem die Impfstrategie sowie das unsägliche Kindergarten- und Schulchaos. Die Verantwortung dafür trägt die derzeitige Landesregierung.

Wie würde der Ostalbkreis von Ihrer Arbeit in Stuttgart profitieren?

Durch meine jahrelange Arbeit im Gemeinderat und Kreistag und als eine der stellvertretenden Landrätinnen im Ostalbkreis, kenne ich die politischen Stärken und Potentiale unserer Region sehr genau. Mit all meiner Kompetenz werde ich versuchen, unseren Ostalbkreis vermehrt in Stuttgart in den Blickpunkt zu stellen.

Der Klimawandel ist Fakt. Was würden Sie auf Landesebene dagegen tun?

Wir bringen ein neues Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg auf den Weg. Bis 2030 sollen 75 % des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Dies geschieht durch eine Photovoltaikpflicht auf allen neuen Gebäuden, den Ausbau der Wärme- und Windkraft und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

Wann kann man in Baden-Württemberg für einen Euro am Tag Bus und Bahn nutzen?

Mit der SPD gerne noch dieses Jahr, denn nachhaltiger Klimaschutz geht nur zusammen mit einer echten Verkehrswende. Um den Individualverkehr zu senken, muss der ÖPNV/SPNV attraktiver, billiger und verlässlicher werden. Mit einer ökologischen, sozial gerechten und vernetzten Verkehrspolitik.

Noch immer gibt es zahlreiche graue und weiße Flecken auf dem Land: Wie schnell bringen Sie schnelles Internet flächendeckend in den Ostalbkreis?

Der Ostalbkreis stellt das eigene Backbone-Netz. Die Kommunen werden unterstützt die Fördermittel für das Programm „Weiße Flecken“ zu bekommen, es wurden bereits Anträge in Höhe von 141 Mio. € gestellt. Parallel wird die flächendeckende Mobilfunkversorgung mit 4 oder 5 G vom Breitbandkompetenzzentrum umgesetzt.

Wie begegnen Sie Impfgegnern?

Dinge zu hinterfragen ist für eine Entscheidungsfindung sehr wesentlich. Ich würde versuchen die Denkweise meines Gegenübers zu verstehen, dann über den Nutzen von Impfungen und über die Krankheiten, die sie verhüten, informieren und durch Fakten und umfassenden Erklärungen versuchen zu überzeugen.

Wie werden Sie die medizinische Versorgung auf der Ostalb sichern?

Durch Modelle wie Zweig- und Gemeinschaftspraxen, kommunale MVZs und telemedizinische Behandlung, aber auch durch mehr Studienplätze in der Medizin, einer Unterstützung von Ärzt*innen, z.B. bei geeigneten Räumlichkeiten, Bürgschaften zur Praxiseinrichtung und durch Hilfen in Verwaltungsangelegenheiten.

Drei Kreiskliniken – ja oder nein?

Ja, wir brauchen eine gute, wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Im Kreistag wurde beschlossen, die Schwerpunkte der Kliniken „zu schärfen“ und Verbesserungen in die Infrastruktur der drei Klinikstandorte vorzunehmen. Das Land hat sich schon länger aus einer stabilen Krankenhaus-Versorgungsstruktur verabschiedet

Was müssen wir alle aus der Pandemie lernen?

Wie wichtig Solidarität und ein starker Staat sind. Dass wir globale Antworten finden müssen, auch auf die Klimakrise. Dass Populisten in der Krise keine Antworten haben. Wir die Digitalisierung schneller vorantreiben müssen. Wir wieder mehr Wertschätzung brauchen für vorher „Selbstverständliches“.

Wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, mehr regionale Produkte zu kaufen – zu einem fairen Preis?

Durch eine verstärkte Aufklärung, auch in den Schulen, dass die Landwirte in ihrem Beruf realistische Preise für ihre Produkte erwirtschaften müssen. So kann ein sorgsamerer Umgang mit Lebensmitteln und die Möglichkeit für die Landwirte wieder "natürlicher" mit ihren Ressourcen umzugehen, bewirkt werden.

Wohnraum ist knapp und zu teuer – wie sieht Ihre Lösung aus?

Die Gründung einer Landeswohnbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen. Sie unterstützt unsere Kommunen bei der Erschließung von Flächen für den Wohnungsbau, kümmert sich um die Umsetzung von Bauprojekten alleine oder mit Partnern und kontrolliert eine Mietpreisbremse.

Corona hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Wie begegnen Sie steigenden Arbeitslosenzahlen?

Indem alle Akteure gemeinsam Strategien zur Transformation unserer Wirtschaft entwickeln. Mit Weiterbildungsangeboten, Investitionen in Technologien der Zukunft und Gründung einer Landesinnovationsagentur zur Unterstützung von kleineren und mittleren Unternehmen, um den Wandel aktiv zu gestalten.

Frauenquote – ja oder nein? Bitte begründen Sie!

Ja, aber ich freue mich auf den Tag, an dem wir keine mehr brauchen. Nur im Moment stellen wir Frauen mehr als die Hälfte der Bevölkerung, sind in den Parlamenten und Aufsichtsräten aber nicht einmal mit einem Drittel vertreten, siehe der Landtag von BW, wo wir das Schlusslicht im Ländervergleich sind.

Warum sollen die Menschen gerade Sie wählen?

Weil ich politische Kompetenzen und Erfahrungen im Bildungsbereich habe. Weil die SPD mit den richtigen Antworten auf zentralen Zukunftsfragen die „bessere und mutigere Alternative“ zur jetzigen Landesregierung ist. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und wir brauchen mehr Frauen in unserem Parlament!

Wie lässt sich der pandemiebedingte, fast einjährige Unterrichtsausfall auffangen?

Für Kinder und Jugendliche mit Lernrückständen sollten an allen Schulen zusätzliche gezielte individuelle Unterstützungsangebote eingerichtet werden. Studierende oder Lehrkräfte mit bezahlten Mehrarbeitsstunden sollten dafür gewonnen werden. Eine generelle Einführung des G9 an Gymnasien ist zu überlegen.

Wie wollen Sie schwer gebeutelten Branchen (Gastronomie, Handel, Friseur, Fitness…) helfen?

Wir müssen klare Öffnungsperspektiven für diese Branchen schaffen. Vertreter der Branchen müssen mit Politikern gemeinsam an einen „Runden Tisch“, um zu besprechen, was für einen Re-Start an Mitteln, Unterstützung, Überbrückungshilfen und neuen Finanzen nötig ist, damit sie wieder eine Zukunft haben.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen und warum?

Barack Obama: A Promised Land. Es hat hervorragende Rezensionen und Barack Obamas Leben und Wirken interessiert mich sehr.

Mit welchem Prominenten möchten Sie die Rolle tauschen?

Mit keinem. Wie sagt man hier bei uns in der Region: Unter jedem Dach wohnt ein Ach!

Welches politische Vorbild haben Sie?

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland

Was machen Sie, wenn Sie nicht gewählt werden?

Dann nehme ich trotzdem viele neue interessante Erfahrungen und viele schöne Begegnungen mit den verschiedensten Menschen mit. Und natürlich werde ich mich weiterhin für die Werte der SPD im Gemeinderat und Kreistag engagieren.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten . . .

. . . mit meiner Familie und meinem Freundeskreis, beim Sport, Lesen und beim Krimi schreiben.

Rasenmähen oder Wäsche machen?

Rasenmähen, denn man sieht sofort, was man geschafft hat.

Meine Playlist beinhaltet folgende fünf Titel:

Hot Stuff (Kygo & Donna Summer), Home Again (JORIS & LOTTE), Der letzte Tanz (Bosse), Fairground (Simply Red) und Smooth Operator (Sade)

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok & Co.: Social Media ist für mich . . .

. . . aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken und eine Möglichkeit Kontakte zu halten, zu knüpfen und Neues zu erfahren. In Zeiten des Online-Wahlkampfes unerlässlich, aber immer im Bewusstsein zu genießen, dass alle unsere Daten registriert und ausgewertet werden.

Das mag ich gar nicht:

Ungerechtigkeit, humorlose Menschen und Spinat.

Wenn ich in die Stadt will, fahre ich . . .

. . . mit dem Fahrrad/Auto. Ich wohne in der Stadt.

Meine schlechteste Note in der Schule war:

Knifflige Frage an eine Lehrerin, aber sagen wir mal so, ich habe die ganze Notenskala in Anspruch genommen.

Sollten Abgeordnete alle Nebeneinkünfte in Euro und Cent offenlegen müssen? Begründen Sie!

Ja, es muss alles genannt werden, die Tätigkeit, die Höhe des Entgelts auf Euro und Cent, Name und Sitz des Arbeit- und Auftraggebers oder des Vertragspartners, für den der Abgeordnete tätig ist. Wir brauchen Offenheit und viel mehr Transparenz in unseren Parlamenten.