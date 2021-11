Caritas startet Aktion „Kauf ein Teil mehr“

Schüler, Konfirmanden, Firmlinge und Ministranten helfen in diesem Jahr bei der Aktion „Kauf ein Teil mehr“ zugunsten der Lindauer Tafel.

Zwei Tage sind laut Pressemitteilung angesetzt: Am Donnerstag, 25. November, unterstützen Schüler der Maria-Ward-Schule die Aktion beim Discounter Lidl. Am Samstag, 27. November, sind es dann die Konfirmanden von St. Verena bei Aldi und beim Weißensberger Edeka Esslinger sowie die Firmlinge und Ministranten von St. Josef im Lindau-Park. Die Aktion findet jeweils von 9 bis 17 Uhr statt.

Die Kunden der genannten Märkte können im Rahmen ihrer Einkäufe wieder etwas mehr kaufen und dies der Lindauer Tafel spenden. Im Blick hat die Caritas laut Mitteilung vor allem Lebensmittel, die in den Tafeln Mangelware sind (Drogerieartikel, Kaffee, Tee, Konserven, Getränke etc.). Die letzten Tafelaktionen seien jeweils ein voller Erfolg gewesen. Alle Mitbürger seien aufgerufen, mehr zu kaufen und so solidarisch mitzuhelfen, die Armut im Landkreis Lindau zu lindern.