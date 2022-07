Caritas ruft zur Unterstützung der Tafel auf

Lindau (lz) - Am Freitag, 8. Juli, von 9 bis 17 Uhr werden wie im Vorjahr Mitarbeiter der Firma XOMOX, bei EDEKA Esslinger in Weißensberg und im Lindau-Park die Aktion „Kauf 1 Teil mehr" zugunsten der Lindauer Tafel durchführen. Dabei können die Kunden der genannten Märkte bei ihren Einkäufen wieder etwas mehr einkaufen und dies der Lindauer Tafel spenden, so der Caritasverband für den Landkreis Lindau.

Im Blick habe die Caritas dabei vor allem Lebensmittel, die in den Tafeln Mangelware sind. Dazu gehören Drogerieartikel, Kaffee, Tee, Konserven und Getränke. Die letzten Tafelaktionen waren jeweils ein voller Erfolg, den die Caritas gerne wiederholen möchte. Alle Mitbürger seien aufgerufen, ein Teil mehr kaufen und mit diesem für den Einzelnen kleinen Beitrag aktiv und solidarisch mitzuhelfen, die Armut im Landkreis Lindau zu lindern.