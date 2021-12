Caritas bietet Migrationsberatung an

Die im November eröffnete Caritas-Beratungsstelle im Familienzentrums in Ochsenhausen bietet nun auch regelmäßig eine Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) an. Die Sprechzeiten sind immer dienstags von 13 bis 16.30 Uhr. „Mit dem Sozialarbeiter Christian Hoffmann konnte ein kompetenter Ansprechpartner gefunden werden, der auf eine langjährige Erfahrung im beruflichen Fortbildungsbereich zurückgreifen kann“, teilt die Caritas mit.

Hauptzielgruppe sind Familien oder alleinstehende Erwachsene ab 27 Jahren, wie EU-Bürger, Spätaussiedler und Geflüchtete. Die Beratung umfasst alltägliche Fragen zum Leben in Deutschland, Hilfestellung für Familien, das Ausfüllen von Formularen und Anträgen bis hin zu vereinzelten Behördengängen. Es werden im Rahmen der Einzelfallhilfe Fragen zu Sprachkursen, Gesundheit, Wohnen, Arbeit, Kinderbetreuung, Schule sowie zu rechtlichen Inhalten beantwortet. Unter Einbezug eines regionalen Netzwerkes wird versucht, eine optimale Lösung für ein selbstständigen Leben in Deutschland zu ermöglichen. Auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Beratung derzeit nur nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefon 07351/1283713 oder per E-Mail an hoffmann.c@caritas-biberach-saulgau.de möglich. Es gilt die 3G-Regelung.