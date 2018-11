Carina Wolff wird Neunte in der Hanns-Martin-Schleyerhalle

Die 16-jährige Carina Wolff aus Isny hat am Mittwoch beim Nürnberger Burg-Pokal in der Hanns-Martin-Schleyerhalle in Stuttgart den neunten Platz belegt.

Als eine der 15 besten Junioren Baden-Württembergs qualifizierte sich die Schülerin (rechts im Bild) für das internationale Turnier „German Masters“ mit ihrer Stute Chantal. Die Isnyerin zeigte im Sommer hervorragende Leistungen in Springen der Klasse L und M. In Stuttgart erwartete die Reiterin eine einzigartige Stimmung: riesige Tribünen, Videowürfel über der Reitbahn, Deutschlandflagge vor dem eigenen Namen. „Das Ambiente in der Schleyerhalle ist der Hammer“, erzählte die Isnyerin. „Die Bedingungen sind einmalig. Überall waren internationale Reiter.“

Auch die Isnyerin hatte ihren Fanclub dabei: Neben ihrer Familie waren ihr Trainer Uwe Aldinger aus Sigmaringen, Vereinschef des RFV Isny-Rohrdorf, Jugendsprecherin des Vereins Emilia Greschla, die Stallbesitzer Biesingers aus Ratzenhofen und viele andere mitgereist und jubelten der jungen Reiterin zu. Die Jugendlichen posteten ihren Ritt auf Facebook und ein Kurzvideo vor dem Start auf Instagram. Darauf ist die Stute von Carina mit einer Decke mit dem Vereinslogo zu sehen. „Logisch!“, sagt die junge Reiterin, die täglich auf der Reitanlage in Ratzenhofen trainiert. Beim Turnier in Stuttgart zeigte sie, was sie über die Jahre gelernt hat: Mit ausgesprochen stabilen Nerven galoppierte sie mit ihrer achtjährigen Hannoveraner-Stute Chantal über die Sprünge. Kombinationen und Oxer klappten fehlerfrei, leider fiel an Sprung Nummer drei die Stange. Mit der hohen Grundnote von 7,8 sicherte sie sich trotzdem noch den neunten Platz. „Ich bin sehr stolz. Der Trainer ist auch zufrieden. Und mein Ziel für nächstes Jahr hab ich auch schon.“ Nach dem Wintertraining will sie sich wieder für den Nürnberger Burg-Pokal beim German Masters in der Schleyerhalle qualifizieren. Bis sie 18 ist, kann sie noch an der Sonderprüfung für die besten Junioren Baden-Württembergs teilnehmen.