Carina Hirenbach schließt mit Traumnote ab

Wangen - Von den am Freitagabend verabschiedeten 133 Schülerinnen und Schülern der Johann-Andreas Rauch-Realschule Wangen haben 16 einen Preis erhalten und 48 wurden eine Belobigung ausgesprochen. Allen davon lief Carina Hirenbach mit der Traumnote 1,0. Der Notendurchschnitt lag bei 2,5.

Wenngleich die Stimmung in der Turnhalle heiter und gelöst war, geistreiche Kommentare und witzige Dialoge auf der Bühne die Runde machten, so war es dennoch ein bewegender Moment: Junge Menschen, die sich für diese Stunden des Abschiednehmens und der Entgegennahme ihrer Abschlusszeugnisse besonders fein gemacht hatten, sagten nach sechs Jahren ihrer Realschule Lebewohl. Noch einmal wurde dankbar zurückgeblickt und Erinnerungen ausgetauscht.

Alisa Dieing, Lara Ortmann, Michelle Ozvald und Isabel Schweizer führten zweieinhalb Stunden durch ein Programm, das an Wortbeiträgen ebenso reich war wie an unterhaltsamen Momenten. Da waren Carina Hirenbach und Isabel Schweizer musikalisch davon überzeugt, dass sie jetzt nicht mehr „zu stoppen sind“ und „We can do what we want“. Da zeigten Schüler der Klasse 10c, wie unendlich „brav“ sie in den vergangen Jahren gewesen waren. Und der aus Afghanistan stammende Ali Hosseini drückte mit einer Foto-Show seinen Dank für die gute Aufnahme in die Klassengemeinschaft aus.

„Wer bin ich?“ ließ die Lehrkräfte Melanie Koller und Guido Bernhard über die Frage grübeln, wer sich wohl hinter den süßen Kinder-Konterfeis verbergen mochte. Michelle Ozvald forderte mit ihrer hübschen Stimme zum „Wake me up“ auf. „Lehrer unter die Lupe nehmen“, das war die Absicht, eines „Awards“ in Kategorien wie „Sportskanone“ oder „Labertasche“. Wie vor allem der Film „So sind sie, unsere Lehrer“ einen hohen Wiedererkennungsfaktor in sich barg. Selbst Donald Trump ließ sich in Gestalt von Stefan Pfisterer als „Special Guest“ blicken.

Das erste Grußwort überbrachte Elternbeiratsvorsitzender Jürgen Lutz mit ausgesuchten Sinnsprüchen. Weder „Bildung ist der beste Proviant für die Reise bis ins hohe Alter“ von Aristoteles noch Edward Woods „Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn wir vergessen, was wir gelernt haben“ durfte da fehlen. Mit völlig anderen Bonmots wartete Rektor Heiko Kloos auf. Er hatte sich den Rap „Erfolg ist kein Glück…“ von „Kontra K“ auf die Fahne geschrieben und in diesem Sinne weiter deklamiert: „…sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.“

Kloos rief den jungen Leuten ein „Es ist euer Abend, eure Feier!“ zu, um sich dann an die Eltern zu wenden und ihnen zu sagen: „Sie tragen die wesentlichste Verantwortung dafür, dass Ihre Kinder hier angekommen sind. Und sie werden Sie weiterhin brauchen!“ Der Schulleiter bedankte sich bei allen „sichtbaren und unsichtbaren Helfern“ und vor allem bei der Stadt für die große Unterstützung in Richtung Sanierung des Schulgebäudes.

Passend dazu kam von Oberbürgermeister Michael Lang ein „die Realschule trennt sich vom Alten“ und benannte die Bauzeit für das „große Projekt“ von 2018 bis 2021. Wie er sich davon überzeugt zeigte: „Hier wird eine gute Schule gemacht“. Den zu verabschiedenden jungen Leuten legte er ans Herz, stolz auf das Erreichte zu sein, und er rief ihnen zu: „Egal, wo immer Ihr Euren Platz findet, bewahrt die Heimat im Herzen!“

Bevor die Abschlusszeugnisse überreicht wurden, war es an Konrektor Martin Rathgeb, einen Überblick über die Prüfungsergebnisse zu geben. Interessant war dabei vor allem zu hören, wohin es die Absolventen nach den Sommerferien ziehen wird. Unter dem Applaus der Gäste nannte Rathgeb mit 42 die Zahl derer, die eine Ausbildung beginnen werden. 48 Jugendliche wollen weiter die Schulbank drücken, sechs ziehen zunächst ein Freiwilliges Soziales vor.

„Ihr habt alle Möglichkeiten, könnt in alle Richtungen gehen“, sagte der Konrektor und sprach die Bitte aus: „Nutzt sie, alle Türen stehen offen. Ihr müsst sie nur durchschreiten!“

Schließlich übergab Andrea Patzner, die Vorsitzende des Fördervereins, die den diesjährigen Sozialpreis an die „Ton und Licht AG“. Manuela Andritsch von der Fachschaft Französisch zeichnete zwei Schülerinnen mit dem „Französischpreis“ aus, der in jedem Jahr vom Partnerschaftsverein ermöglicht wird.

Mit der Freude von Schülersprecherin Eva Strodel, „zu den 30 Prozent der Weltbevölkerung gehört zu haben, die eine Schule besuchen durften“, ging es zum letzten Musikbeitrag und dem von einem Chor gesungenen „We are the world“ über.