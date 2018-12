Carina Gutbrod aus Westerheim bringt Buch heraus

Die 22-jährige Carina Gutbrod aus Westerheim hat ein Buch herausgegeben. „Tori – Geheime Welt“ ist der Titel ihres Erstlingswerks. „Es gibt meine Welt und es gibt die normale Welt. Wir nennen die Menschen darin die Unwissenden“, meint Carina Gutbrod zu ihrem Werk. Das Buch ist ab sofort in Westerheim im Schreibwarengeschäft Rehm erhältlich, ebenso im Buchhandel und den Online-Shops.

Carina Gutbrod, Jahrgang 1996, wuchs gemeinsam mit ihren beiden Schwestern in der Gemeinde Westerheim mit ihren 3000 Einwohnern auf der Schwäbischen Alb auf. Schon früh entwickelte sich bei ihr auf vielen Gebieten eine kreative Ader. „Tori“ ist das Romandebüt der jungen Autorin, die in ihrer Freizeit neben der künstlerisch-kreativen Beschäftigung gerne im Jazztanz aktiv ist.

Von einer Kämpferin

Zum Inhalt des Buchs: Tori McGowan arbeitet als Kämpferin für eine streng geheime Organisation, die Entführungsopfer rettet. Zeit für ein Privatleben bleibt kaum. Insgeheim träumt sie davon, dem entbehrungsreichen, gefährlichen Job bald den Rücken zu kehren und im beschaulichen Green ein Leben wie die Unwissenden zu führen.

Doch dann muss sie gegen einen Kämpfer des Konkurrenzunternehmens antreten und wird fast von ihm getötet. Als sie auch noch erpresst wird, für diesen Zirkel zu arbeiten, ahnt sie nicht, dass sie ihren Teil zu einer großen Verschwörung beitragen soll. Sie arbeitet eng mit Liam, dem Sohn des Chefs, zusammen. Bald kommen die beiden sich näher und Tori ist dankbar für dieses neue Glück. Doch auch die Beziehung zu Liam ist nur ein Puzzleteil des großen Plans.

Auf der Suche nach Wahrheit

Nach und nach deutet Tori die Zeichen richtig und setzt alles daran, die Wahrheit herauszufinden. Bei der Aufdeckung des Komplotts steht abermals nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel. Das Buch der Jungautorin aus Westerheim reihe sich laut Mitteilung ein in die Liste der Bücher mit einer starken, jungen und engagierten Protagonistin, die sich mit Mut, Kraft und Ausdauer beweisen muss.

Carina Gutbrod zeichnet in „Tori – Geheime Welt“ das Bild einer Parallelgesellschaft, die das Gute will und doch das Böse schafft. Der Leser folgt der Heldin durch eine action- und wendungsreiche Handlung und fiebere mit: Wird Tori es schaffen, das Unheil von ihrer geheimen Welt abzuwenden? Das Buch entwickele so viel Spannung, dass man es am liebsten nicht mehr aus der Hand legen möchte. Es könnte eine schöne Weihnachtslektüre sein.