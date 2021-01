Care-Paket für die Fasnet 2021

Meckenbeuren (sz) - Eine Gruppe engagierter Brochenzeller Narren – vorwiegend aus der Gruppe der Humpisnarren – hatte eine Idee, die auch postwendend umgesetzt wurde. Herausgekommen ist ein Care-Paket für die „Home-Fasnet 2021“, das bei den Empfängern viel Freude ausgelöst hat, erklärt die Narrenzunft (NZ) Brochenzell in einer Pressemitteilung. Der Sinn dahinter sei gewesen, den Kontakt untereinander nicht abreißen zu lassen und die Vorfreude auf eine gesunde und wieder gemeinsame Fasnet 2022 zu schüren.

So bekam jeder Narr, der im Jahr 2020 einen Sprungbändel hatte, diesen Gruß frei Haus geliefert, bestehend aus dem in schwarz-bedruckten Sprungbändel 2021, einer Corona-Schutzmaske mit den Initialen der Zunft, einem „Fasnetslieder-Singbuch“, einer Tüte mit Bonbos – die, die Narren auch „indoor“ ohne Schaden werfen können – sowie Luftschlangen und Luftballons zur Dekoration im heimischen Zimmer.

Das soll es jedoch nicht gewesen sein, denn für das Fasnets-Wochenende (13./14. Februar) wurden weitere Überraschungen angekündigt. Soviel sei verraten: Es wird unter anderem einen virtuellen Zunftmeisterempfang geben, „und natürlich müssen die Narren auch nicht auf die so geliebte Narrenmesse verzichten“, erklärt die NZ in der Mitteilung. Das alles wird über Streaming zu sehen sein: Links und Zugangsdaten werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Außerdem findet für die Kinder der Narren eine Narrenralley entlang des Umzugsweges statt, Informationen darüber erhalten die infrage kommenden per Post, so die Narrenzunft. „Es ist also trotz der Corona-Pandemie eine Menge los in Humpishausen – wohlgemerkt unter Einhaltung aller Corona-Regeln – und unter der klaren Ansage: ,Das Häs bleibt im Schrank’“, so die NZ.