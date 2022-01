Camp Mecka sucht Mitstreiter

Das Organisationsteam von Camp Mecka veranstaltet in den Sommerferien wieder ein Ferienprogramm. Man freue sich sehr, dass man dieses Konzept nochmal anbieten könne, weil es sich in der Corona-Zeit sehr gut umsetzen lasse, wie mitgeteilt wird.

Alle Beteiligten hatten im vergangenen Sommer sehr viel Spaß, die Kinder wie die Erwachsenen, heißt es. Durch die zahlreiche Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Sponsoren und der Gemeindeverwaltung sei es eine besondere Woche gewesen, die man gerne wiederholen möchte, so die Organisatoren. Man hoffe indes, dass man in absehbarer Zeit wieder die Tore von „Mini Mecka“ öffnen könne.

Das Camp findet in der Woche vom 30. Juli bis 5. August auf dem Außengelände des Bildungszentrums in Buch statt. Mit vielseitigen Aktionen und Angeboten möchte das Team Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Ferienprogramm anbieten. Die vorgesehenen Zeiten sind von 9 bis 16 Uhr.

Die Macher von Camp Mecka suchen hierfür wieder Unterstützer: Ehrenamtliche, die eine Gruppe von zehn bis zwölf Kindern federführend betreuen möchten; Ehrenamtliche, die in den Gruppen mitarbeiten möchten; Menschen, die Ideen zu gezielten Angeboten mitbringen und Spaß daran haben, diese in Kleingruppen umzusetzen; Praktikanten in pädagogischer Ausbildung, die ihr Sommerpraktikum absolvieren möchten; Helfer, die im Küchenteam mitarbeiten möchten.

Wer Zeit, Lust und Ideen hat, kann sich bei Moni Reitz-Hehl unter Telefon 07542 / 2 03 64 oder per E-Mail an fmhehl@t-online.de sowie beim Jugendreferat unter info@jugendreferat-meckenbeuren.de melden.