Cäcilienfeier des Kirchenchores

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kirchenchor veranstaltete seine alljährliche Cäcilienfeier im Bürgersaal des Rathauses. Zu der Veranstaltung konnte Vorstand Alfred Efinger Pfarrer Pater Sabu, Pastoralreferent Peter Berner, Chorleiter Joachim Gruler sowie die Chormitglieder mit Partnern begrüßen. Am 12. November findet in diesem Jahr der Dekanatskirchenmusiktag in Aixheim statt, um 19 Uhr mit einem Gottesdienst der teilnehmenden Chöre in der Kirche. Danach gemütliches Beisammensein mit Freundschaftssingen in der Festhalle. Weitere Termine in diesem Jahr: Allerheiligen, Gottesdienst, Gräberbesuch auf dem Friedhof und Weihnachtsgottesdienst.

Der Vorstand hat seiner Freude Ausdruck verliehen und den Sängerinnen und Sänger, die sich mit ihrem Talent und Zeit beim Kirchenchor einbringen, einen herzlichen Dank und Anerkennung ausgesprochen. Ein herzlicher Dank gilt dem Chorleiter Joachim Gruler, Organistin Gerlinde Puttkammer sowie der Vertretungschorleiterin Melanie Faitsch. Für die Zusammenarbeit ein herzlicher Dank gilt Pfarrer Pater Sabu, Pastoralreferent Peter Berner, der Kirchengemeinde sowie dem Kirchengemeinderat.

Von Pfarrer Pater Sabu und Vorstand Alfred Efinger wurden für das Ehrungsjahr 2020 vierzig Jahre Karin Grathwohl, Margret Moser mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes und Maria Zimmerer 55 Jahre mit dem Ehrenbrief des Cäcilienverbandes und Ehrenbrief vom Bischof Dr.Gebhard Fürst geehrt. Ebenfalls wurde Maria Zimmerer mit einem Blumenstrauß für elf Jahre Schriftführerin gedankt.

Für das Ehrungsjahr 2021 konnten für zehn Jahre Tanja Müller Zaum, für 15 Jahre Mirjam Efinger, Silke Bilger und Daniela Schwarz mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes geehrt werden. Im Ehrungsjahr 2022 konnten für 15 Jahre Anneliese Gruler und Rudi Huber, für 30 Jahre Heidemarie Efinger und Rita Gruler mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes, für 65 Jahre Johannes Efinger und für 70 Jahre Hans Zisterer mit dem Ehrenbrief des Cäcilienverbandes sowie dem Ehrenbrief von Bischof Dr. Gebhardt Fürst geehrt werden. Alle Geehrten erhielten einen Einkaufsgutschein.

Der Abend fand seine Fortsetzung mit Gemütlichkeit und Geselligkeit, gestaltet von Rita Gruler, Karin Grathwohl, Selina Stern, Daniela Schwarz, Tina Efinger, Joachim Gruler, Hilde Geiger, Johannes Efinger, Hans Zisterer und Rudi Huber.