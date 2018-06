Cézannes „Äpfel“ für fast 42 Millionen Dollar versteigert

New York (dpa) - Fast vier Millionen Dollar pro Apfel: Das Bild „Les Pommes“ von Paul Cézanne ist in New York für 41,6 Millionen Dollar verkauft worden. Damit brachte das eineinviertel Jahrhunderte alte Bild ein gutes Drittel mehr als von den Experten erwartet. Das 1889/1890 entstandene Stillleben „Die Äpfel“ zeigt genau das: Elf Äpfel, die auf einem Teller und daneben liegen. Was so simpel klingt, gilt durch Farbgebung, Schatten und vor allem Formen als wichtiger Schritt hin zur modernen Kunst.