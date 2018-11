Wieder mal hat es bei einem Fußballspiel im Bezirk unschöne Szenen gegeben, am vorvergangenen Sonntag auf dem Sportplatz in Ennetach, bei der Kreisliga A-Partie der SGM TSV Scheer/SV Ennetach gegen den SV Renhardsweiler. Nun liegt der „Schwäbischen Zeitung“ ein Bericht vor, in dem Schiedsrichter Florian Guth vor allem massive verbale Entgleisungen einiger Anhänger schildert. Verursacher sollen die Anhänger, darunter auch ein inaktiver Spieler, der SV Renhardsweiler gewesen sein.