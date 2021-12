Beim Rangieren hat ein Bus am Dienstag kurz vor 12 Uhr in der Straße „Am alten Gaswerk“ in Ravensburg einen am Straßenrand geparkten Skoda übersehen und an diesem hohen Sachschaden verursacht. Der Bus touchierte laut Polizei das Auto auf der gesamten Länge, sodass sich der Schaden am Wagen auf etwa 10 000 Euro belaufen dürfte. Der Schaden am Bus ist indes vergleichsweise gering - er wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.