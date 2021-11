Busfahrer missachtet rote Ampel in Weingarten

Mutmaßlich die für ihn rot zeigende Ampel hat am Montag gegen 14 Uhr ein 59-jähriger Linienbusfahrer an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Abt-Hyller-Straße in Weingarten übersehen. In der Folge stieß der Bus mit dem Toyota eines 81-Jährigen zusammen, der zu diesem Zeitpunkt die Waldseer Straße befuhr.

Während der 81-Jährige beim Zusammenstoß leicht verletzt wurde, zog sich dessen 67 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Bus entstand rund 20 000 Euro Sachschaden, am Toyota Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Auto. Da die Fahrgäste des Linienbusses zum Zeitpunkt der polizeilichen Unfallaufnahme bereits mit einem anderen Bus weitergefahren waren, bittet die Verkehrspolizei Ravensburg diese, sich unter Telefon 0751 / 803 53 33 zu melden.