Friedrichshafen (sz) - Ein 34-jähriger Fahrer eines Linienbusses hat am Montag gegen 7.45 Uhr in der Dornierstraße in Fischbach ein am Straßengradn geparktes Auto gestreift. Die Polizei beziffert den Schaden am Bus auf etwa 2000 Euro, den am Auto auf rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.