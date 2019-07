Bus stoppt jetzt auch in Kippenhausen

Ab Montag, 29. Juli, ist zwischen Langenargen und Bodman-Ludwigshafen wieder der Echt-Bodensee-Bus unterwegs, teilt die Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH mit. Fahrgäste können den Bus mit der Echt-Bodensee-Card kostenlos nutzen. Ansonsten gilt der reguläre Tarif des Verkehrsverbundes. Der Bus bringt Urlauber, Tagesgäste und erkundungsfreudige Einheimische während den Sommerferien an die schönsten Orte und Ausflugsziele der Region. Neuerdings stoppt der Bus auch in Kippenhausen.

Als Sonderbus mit der Liniennummer 100 ist er täglich im Stundentakt auf Tour. Der Fahrplan sei in der nun dritten Saison besser optimiert, heißt es vonseiten der Deutsche Bodensee Tourismus GmbH. Die Tourist-Information Immenstaad begrüßt die Änderungen im Busverkehr: „Mit der neuen Linienführung geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Wir begrüßen den Ausbau des Streckennetzes sehr und freuen uns über eine bessere Anbindung des Ortsteils Kippenhausen, die vor allem unseren Urlaubsgästen zugute kommt“, meint Leiterin Ruth Höft.

Rund 100 000 Kilometer legt der Echt-Bodensee-Bus in der bevorstehenden Sommersaison voraussichtlich zurück, heißt es in der Pressemitteilung. Der Shuttle vernetzt mit drei gegenläufigen Bussen insgesamt 16 Orte über zwei Landesgrenzen und macht Halt an knapp 70 Stationen entlang der Strecke. So haben die Mitreisenden die Möglichkeit, an einer Haltestelle auszusteigen, ein Stück zu Fuß zurückzulegen, sehenswürdige Orte wie Museen zu besichtigen oder einfach die Ausblicke zu genießen. Anschließend kann die Erkundungstour entweder an der gleichen oder jeder beliebigen Echt-Bodensee-Bushaltestelle fortgesetzt werden.