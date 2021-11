Bus kollidiert mit Auto

Bei der Kollision eines Linienbusses mit einem Auto ist am Montag gegen 5.45 Uhr in der Friedrichshafener Straße eine Frau leicht verletzt worden. Der 45-jährige Busfahrer fuhr von der Tettnanger Straße kommend in die Kreuzung ein,wie die Polizei mitteilt. Dabei übersah er den Peugeot einer 44-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, dabei wurde die Peugeot-Lenkerin am Knie verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Insassen des Linienbusses blieben indes unverletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten, wurden die Fahrgäste von einem Ersatzbus abgeholt. Es entstand Sachschaden von etwa 10 000 Euro.