Burladinger Schulverbund bekommt eine neue Schulleiterin

Burladingen (sz) - Der Schulverbund in Burladingen bekommt eine neue Leiterin: Monika Rudolf ist zur Rektorin von Grundschule, Werkrealschule und Realschule bestellt worden. Die Bestellungsverfügung wurde ihr am Montag vom Leiter des Staatlichen Schulamts Albstadt, Herrn Gernot Schultheiß, überreicht.

Die 39-jährige Burladingerin war zuletzt stellvertretende Schulleiterin an der Werkrealschule in Hechingen.

Monika Rudolf wurde in Hechingen geboren. Sie besuchte von 1984 bis 1988 die Grundschule in Burladingen. Anschließend ging Frau Rudolf auf die Werkrealschule in Burladingen. Im Juli 1995 bestand sie die Abschlussprüfung an der Werkrealschule zur Mittleren Reife. Nach dem Schulabschluss machte sie zunächst eine Ausbildung zur Erzieherin. Danach Monika Rudolf ein Jahr als Erzieherin in Hechingen im katholischen Kindergarten St. Martin und an der Grundschule Sickingen beschäftigt. Ab August 2000 holte sie das Abitur an der Wirtschaftsoberschule in Riedlingen nach. Anschließend studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg die Fächer Deutsch und katholische Religion für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Das Studium schloss sie erfolgreich mit der ersten Dienstprüfung im Juli 2006 ab.

Nach dem Referendariat an der Werkrealschule in Hechingen und an der Grundschule Sickingen legte Frau Rudolf die zweite Dienstprüfung zur Grund- und Hauptschullehrerin erfolgreich am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Albstadt im Juli 2008 ab. Nach der zweiten Dienstprüfung erfolgte die Einstellung als Grund- und Hauptschullehrerin im September 2008 an der Werkrealschule in Hechingen. Nach einem erfolgreichen Bewerberverfahren wurde Rudolf im Juli 2014 zur Konrektorin an der Werkrealschule in Hechingen ernannt. Dort war sie bisher schwerpunkthaft mit der Durchführung der Abschlussprüfungen, der Organisation der Kompetenzanalyse Profil-AC und als Fachschaftsleiterin des Fachbereichs katholische Religion tätig. Hinzu kamen Aufgaben als Klassen- und Fachlehrerin.

Jetzt freut sich Monika Rudolf auf die Zusammenarbeit mit allen am Schulleben Beteiligten. „Wichtig ist ihr, die Schule als Lebensraum zu gestalten, in dem sich die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen und entsprechend ihren Begabungen lernen können“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Schulamtes. Gemeinsam mit dem Lehrerteam wolle Rudolf gute vorhandene Strukturen weiter entwickelt. „Dabei gilt es den Kontakt zu den Eltern zu pflegen“, betont das Schulamt. Großen Wert lege Rudolf auch „auf die gute Zusammenarbeit mit dem Schulträger, mit dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten der verschiedenen Teilorte und den Vereinen in Burladingen sowie mit den Kindertageseinrichtungen“.