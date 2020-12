Burgshopping und Rittermahl to go

Da der Weihnachtsmarkt auf Burg Katzenstein in Dischingen diesen Advent aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, haben sich die Verantwortlichen eine Alternative überlegt. Die Burg ist trotzdem festlich geschmückt, die Lichter brennen und das weihnachtliche Einkaufen im Burgladen und das Essen to go geht weiter.

So kann man sich beispielsweise an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester das Rittermahl, das sonst innerhalb der Schlossmauern stattfindet, nach Hause holen – ebenso weitere schwäbische Spezialitäten. Das Essen to go sowie das Weihnachtsshopping im Burgladen sind freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr möglich.

Das Familienfestmahl das für Zuhause, das Rittermahl to go, gibt es ab vier Personen, für Unterhaltung sorgt eine CD, die mit im Paket enthalten ist. Los geht es mit einem Trunk vom guten Met, danach folgt eine Supp aus Gemüse. Der Hauptgang besteht aus einem knusprig gebratenen Stück Fleisch vom jungen Schwein und einem Stück Hirsch aus Nachbars Wald in Preißelbeersoße, dazu gibt es Spätzle vom Brett, Sauerkraut und „Schneidersfleck“, eine Erdäpfelspeis von der Herrin. Zum Schluss gibt es noch etwas Käse. Das komplette Mahl kommt mit einer Flasche Met sowie einem Sechserpack Burgbier.

Nähere Informationen zum Angebot und den Preisen gibt es im Internet unter www.burgkatzenstein.de