Burghausen wehrt sich gegen Manipulationsvorwürfe

Burghausen (dpa) - Wacker Burghausen fühlt sich zu Unrecht mit dem Fußball-Wettskandal in Verbindung gebracht.

Der bayerische Drittligist „möchte sich von diesen Verdächtigungen ausdrücklich distanzieren und wird sich in keinster Form an Spekulationen über mögliche Verwicklungen von SVW-Spielern beteiligen“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Burghausen war vom ARD- Magazin „Fakt“ in Zusammenhang mit Manipulationen während der Abstiegssaison 2006/2007 gebracht worden. Daraufhin verdächtigten verschiedene Medien damalige Wacker-Spieler.

Auf Nachfrage des Clubs habe die federführende Staatsanwaltschaft Bochum allerdings bestätigt, dass die geäußerten Vorwürfe „nicht Gegenstand des aktuellen Verfahrens“ seien, hatte Wacker-Geschäftsführer Florian Hahn erklärt. Auch der frühere Trainer Fred Arbinger bestritt jede Beteiligung an Manipulationen. „Ich war daran absolut nicht beteiligt, das ist unglaublich“, sagte Arbinger im „Bayerischen Rundfunk“.