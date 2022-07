Buntes Programm und ein neues Weingarten-Lied bewegen das Publikum des Welfenabends

Weingarten - Nach zwei Jahren Zwangspause hat es am Welfenabend für die Welfenfestkommission (WFK) und die Stadt Weingarten einiges nachzuholen gegeben. Den Besuchern des Welfenabend, ehemals Heimatabend, war dieses Jahr einiges geboten: von Tanzeinlagen über fliegende Trampolinspringern vom TV Weingarten bis zur emotionalen Verabschiedung vom ehemaligen Welfenfest Kommissionschef Rolf Steinhauser. Und dann gab es auch noch ein neues Weingarten-Lied.

Eröffnet wurde der Welfenabend von Trommlern der Realschule Weingarten und den beiden Moderatoren Thomas Grimm und Bettina Haider. Gleich zu Beginn zeigten sich die WFK-Vorsitzende Parinda Staudacher-Rall und der neu ins Amt eingesetzte Oberbürgermeister Clemens Moll überaus glücklich, dass das Welfenfest nach zwei Jahren wieder stattfinden konnte. „Ich fühle mich richtig gut und freue mich. Ich hoffe, es geht Ihnen ähnlich, dass wir das Welfenfest in diesem Umfang feiern können“, sagt Moll. „Wenn man sich alleine das Programm des Welfenfests und darüberhinaus den städtischen Veranstaltungskalender anschaut, dann sieht man, dass Weingarten viel zu bieten hat“, so Weingartens neues Stadtoberhaupt Clemens Moll.

Blau-weiße Vollmontur am Welfenabend

Nach den Ansprachen ging es zum ersten wichtigen Programmpunkt über: Das Stadtorchester Weingarten spielte „Weingarten Mein“. Nach einem weiteren Stück des Stadtorchesters gab es Tanzeinlagen von den Tanz-Mäusen und Mini-Dancers des TV Weingarten. Erstmalige Premiere auf dem Welfenabend feierte zudem der Radfahrverein Ravensburg, der in blau-weißer Vollmontur auf der Bühne des Kultur- und Kongresszentrums für spannende Tricks auf den Fahrrädern sorgte.

Auch die neugegründete Tanzschule „Dance Academy Anna“ trat mit einigen engagierten Kindern auf und unterhielt die Zuschauer. Weiter wurde der Abend von den Welfentrommlern untermalt und von einem spannenden Auftritt der Bundesliga-Trampolinspringer des TV Weingarten begleitet. Einen eher unerwarteten Auftritt gab es dann von dem Funtastik-Chor Weingarten unter der Leitung von Gabriele Fink. Poppige und flotte Stücke von unter anderem Abba wurden von dem Chor gesungen und sorgten für eine aufgeheiterte Stimmung.

Emotionaler Abschied vom ehemaligen Kommissionschef Rolf Steinhauser

Inmitten des Programms übernahm die Welfenfestkommissionschefin Parinda Staudacher-Rall das Mikrofon. Sie hatte sich zusammen mit ihrem Stellvertreter Horst Wiest und dem Weingartener Ex-OB Markus Ewald eine gebührende Verabschiedung vom Welfenfest-Original und ehemaligen WFK-Chef Rolf Steinhauser überlegt. „Dank dir haben wir es geschafft, dass sich nun viel mehr Weingartener mit dem Welfenfest identifizieren“, sagt Horst Wiest. 2011 hatte es nämlich nach langem Warten die Namensänderung weg vom „Schüler- und Heimatfest“ hin zu dem „Welfenfest“ gegeben.

Den Prozess der Namensänderung begleitete Rolf Steinhauser gleich von Anfang an. Denn von 2005 bis in das Pandemie-Jahr 2020 war Steinhauser der Kopf der Welfenfestkommission. Doch mit der Namensänderung waren nicht alle Probleme vom Tisch. Ex-Oberbürgermeister Markus Ewald wiegte sich ebenfalls in Erinnerungen und bedankte sich bei Rolf Steinhauser für das große Engagement und die gute Zusammenarbeit. „Es gibt nicht viele, die das Welfenfest so leben wie du“, so Ewald.

„Schaffen und Anpacken“ war die Devise

Von großen Reden war der selbstständige Zimmerer Rolf Steinhauser aber nie ein großer Freund. „Schaffen und Anpacken“ war die Devise von Rolf Steinhauser und seiner ebenfalls am Welfenfest engagierten Frau Manuela. Seiner Nachfolgerin Parinda Staudacher-Rall sicherte er daher zu: „Ich bin im Hintergrund noch da, aber halt mit dem Akkuschrauber und du machst den Rest“, lächelte Steinhauser. Nach der emotionalen Verabschiedung vom ehemaligen WFK-Chef spielte der aus der italienischen Partnerstadt Burgeis extra angereiste Musikverein.

Weingartener Markus Uhl mit neuem Weingarten-Lied

Dass Weingarten musikalisch viel zu bieten hat, beweist das Programm des Welfenfests. Doch was der Weingartener Markus Uhl am Welfenabend ablieferte, versetzte die Zuschauer weg von einem traditionellen Heimatabend, hin zu einem großen Konzert. Uhl begann alleine mit seiner Gitarre, einem Notenständer und seiner kräftigen Stimme und es ertönte ein neues Weingarten-Lied. Dann öffnete sich der Vorhang und hinter ihm erschienen „Die Söhne Manfreds“, eine inzwischen acht-köpfige Brass-Band aus Weingarten.

Als weitere Überraschung trat die Sängerin Ann-Kathrin Stotz auf der Bühne auf und rockte die Show unter tönendem Applaus gemeinsam mit Markus Uhl. Und wie es sich an dem Welfenabend gehört, wurde das Ende des Abends mit einer musikalischen Untermalung des Fanfarenzug Welfen Weingarten eingeläutet.