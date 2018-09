Buntes Markttreiben zum Ferienende

Lindau (sz) - Traditionell zum letzten Ferienwochenende in Bayern erfreut das bunte Markttreiben beim Kunsthandwerkermarkt auf dem Schrannenplatz Gäste und Einheimische. Unter dem Titel „Kunsthandwerk und Genuss“ finden sie dort handwerkliche Kunst und kulinarische Köstlichkeiten.

Auf schönem Kunsthandwerk liegt der Fokus des vielfältigen Angebots: Schmuck, Taschen, Hüte, Schals, individuelle Kleidungsstücke, handwerklich hergestellte Körperpflege, Töpferwaren, Gehäkeltes, Witziges und Beeindruckendes für Haus und Garten, Schönes aus Holz und Glas, Upcycling-Kunst, sinnliche Karten, kunstvolle Wandbilder, Spielzeug und vieles mehr. All dies wird von den Herstellern mitten in der stimmungsvollen Atmosphäre des historischen Ensembles rund um den Diebsturm selbst verkauft und einige lassen sich bei der Arbeit sogar über die Schulter schauen.

Neben liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk gibt es köstliche Gaumenfreuden. Die Besucher dürfen sich durch handwerklich hergestellte Lebensmittel aller Art probieren, mit dem Fokus auf „Bio“ und „aus der Region“ und in besonderer Qualität – und sie natürlich auch kaufen.

Am Sonntag, 9. September, öffnen zudem die Lindauer Einzelhändler auf der Insel in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte, und laden zum verkaufsoffenen Sonntag. Hier kann man ohne Zeitdruck bummeln und shoppen, die neue Herbstmode erleben, sich über tolle Rabattaktionen freuen, und dazwischen in den gemütlichen Cafés und Restaurants einen genüsslichen Boxenstopp einlegen.