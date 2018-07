Bunter Fotokalender vereint die drei Partnerstädte

Rechtzeitig vor dem Jahreswechsel präsentiert die Stadt ihren ersten eigenen Fotokalender. Er enthält attraktive Motive aus und den Partnerstädten Langres und Abbiategrasso. Die Idee dazu stammt von OB Karl Hilsenbek.

„Bonne année“, „Benvenuto“ und „Willkommen 2010“ steht in großen Buchstaben auf dem Deckblatt des 40 mal 27 Zentimeter großen Kalenders. Genauso gut könnte dort aber auch stehen: Willkommen in Ellwangen, Langres und Abbiategrasso. Denn jeder der drei Städte sind jeweils vier Monatsblätter gewidmet. Darauf sind jeweils ein großes und drei kleine Motive zu sehen. Alle Aufnahmen stammen aus den Beständen der Rathäuser in den drei Städten.

Dem Jahreslauf folgend zeigen die einzelnen Blätter die Landschaft und die Architektur, die Menschen sowie herausragende Feste und Veranstaltungen aus dem Städte-Dreierbund. Los geht’s bei den großen Fotos im Januar mit dem Kalten Markt, der Februar zeigt den erlebnisreichen Gumpendonnerstag in Ellwangen, im März ist eine Panoramaansicht von Langres zu sehen. Der April ist den Fresken in der altehrwürdigen Kirche Santa Maria Annunciata in Abbiategrasso gewidmet, der Mai dem Museum für Kunst und Geschichte in Langres. Der Juni zeigt das alljährliche Theaterspektakel von Abbiategrasso, der Juli die Ellwanger Heimattage auf dem Schloss.

Im August steigt nicht nur bildlich das traditionsreiche Fest der Hellebardenträger in Langres, das Septemberblatt besticht mit der illuminierten Fassade des dortigen Rathauses. Häuser von Abbiategrasso vor einer imposanten Alpenkulisse zieren den Oktober, der November offenbart eine Vogelperspektive auf den Ellwanger Marktplatz. Die festliche Weihnachtsstimmung in der Altstadt von Abbiategrasso beschließt das Jahr. „Wir präsentieren uns hier völlig ohne Sprachprobleme“, sagt OB Karl Hilsenbek, dennoch ist auf dreisprachige Bildunterschriften nicht verzichtet worden.