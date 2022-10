Bunte Spielstraße beim verkaufsoffenen Sonntag

Pfullendorf (sz) - Einkaufen am Sonntag, das geht am 16. Oktober in Pfullendorf. Dann laden die Pfullendorfer Einzelhändler zum traditionellen verkaufsoffenen Sonntag ein. Das teilt die Stadt Pfullendorf in einer Pressemeldung mit. Dabei wird mit einer bunten Spielstraße auch etwas für die kleinen Besucher geboten.

Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen. Die Einzelhändler in der Innenstadt, im Linzgau Center, der Otterswanger Straße oder auch im Seepark Center haben dann geöffnet. Zwar wird in diesem Jahr auf den kostenlosten Shuttlebus verzichtet, aber der Flohmarkt auf dem Parkplatz des Edeka Marktes verkürzt den Spaziergang zwischen den Einkaufsbereichen.

Der verkaufsoffene Sonntag findet unter dem Motto „Pfullendorf in Kinderaugen“ statt. Daher stehen vor allem die kleinen Gäste der Stadt an diesem Tag im Mittelpunkt der Unterhaltung. Entlang der Hauptstraße finden die Kinder und Jugendlichen ihre Spielstraße.

Federführend werden die Stände von unterschiedlichen Klassen der Pfullendorfer Schulen und Jugendmannschaften der örtlichen Vereine betrieben. Mit dabei sind zum Beispiel auch die Grundschule am Härle und Klassen des Staufer-Gymnasiums und der Realschule. Allesamt bemühen sich um Einnahmen für die Klassenkassen und somit für den nächsten Ausflug oder die baldige Fahrt ins Schullandheim.

Das Team des Pfullendorfer Jugendhauses und der Schulsozialarbeit vom Haus Nazareth haben sich ebenfalls eine Spielidee für die Besucher ausgedacht. Der Turnverein Pfullendorf, der TSV Aach-Linz, die Handballmannschaften der E-Jugend und der Bambinis oder auch der VdK Pfullendorf haben unterschiedliche Spielangebote vorbereitet. Die Pfadfinder des Stamms schwarzer Panther bauen dazu sogar eine eigene Spieljurte auf. Das Team des Weltladens hat ebenfalls speziell für die kleinen Besucher ein Spielangebot in ihren Räumlichkeiten geplant.

Auch die beiden städtischen Museen beteiligen sich und öffnen ihre Räumlichkeiten für die Besucher von 13 bis 18 Uhr. Im Alten Haus gibt es zudem um 14 Uhr und um 16 Uhr eine Aufführung des Figurentheaters „EinundAlle“ aus Wald. Gespielt wird das Märchen „Die weiße Schlage“ der Gebrüder Grimm. Im Bindhaus treibt der Zauberer Mike Magic ab 14 Uhr seine Spielchen und unterhält mit bunten und lustigen Ballontieren.

Wie gewohnt öffnet ebenfalls die Stadtbücherei ihre Türen. Ab 13 Uhr dürfen Schnäppchenjäger beim Medienflohmarkt zuschlagen, wo ausgeschiedene Bibliothekstitel und gut erhaltene Buchspenden zu einem geringen Betrag angeboten werden. Zur Auswahl stehen hunderte von Romanen, Sachbüchern, Kinder- und Jugendbüchern, aber auch CDs und DVDs. Im Kinderbereich werden rund 30 neue Spiele präsentiert, die an diesem Tag zum ersten Mal vor Ort gespielt oder ausgeliehen werden können.

Professionelles Kinderschminken gibt es bei Mariposa. Daneben zeigt eine Origami-Expertin die Kunst des Papierfaltens und lädt dazu ein, die einfache Falttechnik einmal selbst auszuprobieren. Darüber hinaus kann man sich die digitalen Angebote der Stadtbücherei zeigen und erklären lassen. Ein Kaffee- und Kuchenangebot rundet den Familiennachmittag ab, das im Lesecafé – und bei schönem Wetter auch im Außenbereich – verzehrt werden kann.

Bei so vielen Angeboten wird es garantiert nicht langweilig. Fleißige Teilnehmer können im Bürgerbüro Stempelkarten abholen. Wer mehrere Stände der Spielstraße, oder die Museen und die Stadtbücherei besucht, kann sich einen Stempel auf seine persönliche Stempelkarte geben lassen. Im Schreibwaren- und Geschenkeladen Klaiber kann man direkt am Sonntag die volle Stempelkarte gegen eine Überraschung eintauschen. Auf dem Marktplatz gibt es mit der klassischen Roten, Holzofen Dinnele oder Langosch auch Speisen.