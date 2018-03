Bundeswehr vor größtem Umbruch ihrer Geschichte

Berlin (dpa) - Deutlich kleiner, aber trotzdem leistungsfähiger - so stellt sich Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die Bundeswehr der Zukunft vor. Um das vorläufige Ende der Wehrpflicht in den eigenen Reihen durchzusetzen, muss er aber noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Der CSU-Politiker stellte am Montag bei einem Treffen mit den Experten der Koalitionsfraktionen seine Pläne für den Umbau der Truppe vor. Familienministerin Schröder denkt schon an einen freiwilligen Zivildienst.