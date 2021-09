Bundestagswahl: So schwer wird es für die CDU im Wahlkreis Ravensburg

Es wäre eine historische Niederlage: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg könnte die CDU ihr Direktmandat im Wahlkreis Ravensburg verlieren. Agnieszka Brugger (Grüne) hat Chancen, Amtsinhaber Axel Müller den Sitz im Parlament streitig zu machen. Gewinnt sie mehr Erststimmen als er, muss Müller seine Koffer packen, denn er ist über die Landesliste seiner Partei anders als Brugger oder Benjamin Strasser (FDP) nicht abgesichert. Und auch der Stuhl des zweiten CDU-Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis wackelt. Christian Natterer aus Wangen steht zwar auf Platz 10 der baden-württembergischen CDU-Landesliste – das reicht aber nach den aktuellen verheerenden Umfragewerten für die Union nicht für einen erneuten Einzug ins Parlament.

Es klingt etwas absurd, doch Müller muss seine Hoffnungen auch auf die SPD setzen. Deren Kandidatin für den Wahlkreis Ravensburg, Heike Engelhardt, könnte – beflügelt von der großen neuen Zustimmung für ihre Partei –Brugger so viele Erststimmen abspenstig machen, dass Müller dann leichter an letzterer vorbeizieht. Denn auch die Grünen haben seit der Aufstellung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin einiges an Glanz eingebüßt und sind in den Umfragen der großen deutschen Meinungsforschungsinstitute eingebrochen, wenn auch nicht so tief gesunken wie die Union um ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Und manche Wähler differenzieren nicht zwischen Erst- und Zweitstimme, sondern wählen einfach eine Partei.

Bekanntheitsgrade sehr unterschiedlich

„Ein kluger Gedanke, den ich auch schon hatte“, sagt Müller lachend auf die entsprechende Frage, ob ihm der Aufwind der SPD nicht indirekt helfen könnte. „Was dagegen spricht, ist der Bekanntheitsgrad“, meint er jedoch. Während Brugger durch ihre Rolle als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag medial sehr präsent sei, würde Heike Engelhardt außerhalb von Ravensburg kaum jemand kennen.

In den vergangenen Wochen habe er bei Wahlkampfveranstaltungen und auf Ständen jedoch viel Zuspruch erlebt, sodass er hofft, es noch einmal schaffen zu können, und zwar ganz aus eigener Kraft. „Viele sagen mir: ,Sie wähle ich wieder, aber ich weiß noch nicht, wem ich meine Zweitstimme geben soll.’“ Der 58-Jährige profitiert dabei möglicherweise vom „Verschonungseffekt“ – dass nämlich die Kandidaten vor Ort nicht unbedingt in den Abwärtsstrudel der Bundespartei hineingesogen werden, sondern die Wähler schon sehen, was einzelne dort für den Wahlkreis leisten, und mangelndes Engagement für die Belange im Wahlkreis oder gar Faulheit werfen Müller nicht einmal die politischen Gegner vor.

Unterschiedliche Wahlprognosen

Offenbar ist der Kampf vor Ort durchaus noch offen. Die Internetseite „Election.de“ sieht zwar nach wie vor Brugger vor Müller, ebenso die aktuellen Umfragen auf „Mandatsrechner.de“. Auf „Wahlkreisprognose.de“ hingegen führt der CDU-Politiker knapp vor der Grünen. Das Ergebnis sei „too close to call“: Heißt übersetzt: Es ist zu eng, um schon eine sichere Prognose zu wagen, weil der aktuelle Vorsprung unter 3 Prozent liegt.

Mit gemischten Aussichten sieht Christian Natterer dem Wahltag entgegen. Der CDU-Kreisvorsitzende geht nach wie vor davon aus, dass die Union im Bund die stärkste Kraft wird – stetig sinkender Prozentpunktzahlen bei den Umfragen der vergangenen Wochen und Monate zum Trotz. Diese nennt er zu „volatil“, als dass sie derzeit eine verlässliche Informationsgrundlage seien.

Natterer hofft auf Kannibalisierung von SPD und Grünen

Angesichts guter und steigender Werte für die SPD hofft er aus CDU-Sicht auf eine „Kannibalisierung“ des Stimmenpotenzials von Sozialdemokraten und Grünen. Sprich: Beide Parteien würden sich gegenseitig Wählerinnen und Wähler abspenstig machen.

Auch die Frage nach den Chancen seines Parteifreunds Axel Müller, erneut das Direktmandat im Wahlkreis Ravensburg zu erobern, beantwortet der Wangener optimistisch. Müller habe in den vergangenen vier Jahren „Unglaubliches bewegt“. Deshalb besteht für Christian Natterer kein Zweifel daran, dass der Jurist aus Weingarten am Ende die meisten Erststimmen holen wird. Auch weil die Wählerinnen und Wähler wüssten, dass Axel Müller weiterhin in der Region wohne, seine Hauptkonkurrentin Agnieszka Brugger indes ihren Lebensmittelpunkt eher in Berlin habe, behauptet Natterer.

Schlechter schätzt der 40-Jährige allerdings seine eigenen Chancen ein, wieder in den Bundestag zu kommen. Erst im November 2020 für den an die Spitze des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewechselten Armin Schuster nachgerückt, kümmert er sich seither um dessen früheren Wahlkreis Lörrach. Bei der Wahl 2017 wie heute bewirbt er sich ausschließlich über die Landesliste – und nicht um das Direktmandat eines Wahlkreises.

Schon 2017 nur Nachrücker

Schon 2017 hatte es für Christian Natterer zunächst nicht gereicht. Jetzt steht er auf Platz 10 der Landesliste seiner Partei. Und dass dieser zieht, glaubt er eher nicht. Seine eigenen Chancen beziffert er deshalb auf „unter 50 Prozent“. Immerhin vier Christdemokraten, die auf der Landesliste vor ihm stehen, drohen nämlich, ihr Direktmandat gegen die Grünen zu verlieren, kämen also vor Natterer zum Zuge: Annette Widmann-Mauz (Tübingen) auf Platz 2, Alexander Föhr (Heidelberg) auf Platz 6, Stefan Kaufmann (Stuttgart 1) auf Platz 7 oder auch Ingo Wellenreuter (Karlsruhe-Stadt) auf Platz 8. Laut aktuellen Umfragen würden die baden-württembergischen Christdemokraten nach Zweitstimmenergebnis 30 Sitze im Bundestag bekommen, würden aber 31 der insgesamt 38 Direktmandate erringen. Dann würde die Landesliste wohl gar nicht ziehen.

Doch wer regiert nach einem der sicherlich spannendsten Wahlabende in der Geschichte der Bundesrepublik und anschließenden – möglicherweise langwierigen – Koalitionsverhandlungen? Hierzu gibt der CDU-Kreisvorsitzende eine klare Prognose ab, die allerdings von großem Wunschdenken geprägt scheint: „Ich gehe fest davon aus, dass die CDU am Ende eine Jamaika-Koalition anführen wird.“