Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

In Baden-Württemberg sucht die Polizei weiter nach einem schwer bewaffneten Verdächtigen, der am Sonntagmorgen mehrere Beamte bedroht und entwaffnet hat.

An der Fahndung in den ausgedehnten Wäldern rund um den Ort Oppenau im Schwarzwald beteiligten sich unter anderem auch Spezialeinsatzkräfte, Hubschrauber mit Wärmebildkameras sowie Suchhunde, wie die Einsatzkräfte in Offenburg am Montag mitteilten.

Die Polizei stufte den 31-Jährigen, der nach ihren Angaben ohne festen Wohnsitz in den Wäldern lebt und sich darin gut ...