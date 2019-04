Bundesstraße muss für Palm-Vorhaben halbseitig gesperrt werden

Im Rahmen des Bauvorhabens der Papierfabrik Palm werden ab Montag, 29. April, die Leitplanken an der B19 zur Talseite hin ertüchtigt. Deshalb muss die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.

In den nächsten drei Jahren baut die Papierfabrik Palm eine neue Papierfabrik am Stammsitz in Neukochen. Die wesentlichen Gebäude werden entlang der Bundesstraße B19 errichtet. Bis zu neun Baukräne werden für die Arbeiten an der viel befahrenen Straße eingesetzt. Zum Schutz der Bauhandwerker werden jetzt die Leitplanken an der B19 zur Talseite hin ertüchtigt und ergänzt. Die Kosten trägt Palm in vollem Umfang.

Die umfangreichen Arbeiten beginnen am Montag, 29. April. Sie werden voraussichtlich zwei Wochen dauern. Die Fertigstellung ist für Freitag, 10. Mai, vorgesehen.

Um die Sicherheit für die Arbeiter an den Leitplanken zu gewährleisten, ist eine halbseitige Sperrung der B19 mittels einer Ampelregelung vorgesehen. Palm möchte sich bei allen Verkehrsteilnehmern für die Verzögerung in der genannten Zeit entschuldigen. Auch bittet die Papierfabrik Palm um das Verständnis der Bevölkerung in Unterkochen, dass es dadurch zu einem höheren Verkehrsaufkommen des Ausweichverkehrs in dieser Zeit durch den Ort kommen kann.