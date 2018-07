Bundesliga-Trio im WM-Kader der USA

Bristol (dpa) - Die Bundesliga-Profis Michael Bradley (Borussia Mönchengladbach), Steven Cherundolo (Hannover 96) und Ricardo Clark (Eintracht Frankfurt) gehören zum Aufgebot des USATeams bei der Fußball-WM in Südafrika.

Amerikas Auswahlcoach Bob Bradley berief das Trio in Bristol im US-Bundesstaat Connecticut bei der Bekanntgabe seines 23er Aufgebots in seinen Kader. Cherundolo spielte bereits vor vier Jahren bei der WM in Deutschland für sein Land. Zum Team gehört auch der frühere Bundesliga-Profi des Hamburger SV, Benny Feilhaber, der jetzt in Dänemark bei Aarhus GF unter Vertrag ist.

Die bekanntesten Profis von Bradleys Mannschaft sind der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayer Leverkusen und Bayern München, Landon Donovan (Los Angeles Galaxy), Torwart Tim Howard (FC Everton) und Verteidiger Oguchi Onyewu (AC Mailand). Bradley und seine Mannschaft werden am 27. Mai im Weißen Haus in Washington von US-Präsident Barack Obama empfangen. Am 29. Mai gibt es in Philadelphia gegen die Türkei das letzte Testländerspiel vor der Abreise nach Südafrika. Die USA spielen in der Vorrundengruppe C gegen England, Slowenien und Algerien.